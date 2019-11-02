將軍澳男駕電動滑板車撞單車　留醫四日不治　警籲目擊者報料

男子駕電動滑行車與單車相撞 頭傷四日後死亡

上周日（26日）將軍澳日出康城對開單車徑發生致命交通意外。一名駕駛電動滑板車的35歲男子死亡。今早東九龍交通意外調查組高級督察鄭景文向傳媒交代案情。鄭表示，10月26日晚上11點，該宗意外於將軍澳日出康城對開單車徑發生，牽涉一輛單車及一輛電動滑板車。兩車在單車徑內相撞，駕駛電動滑行車的男子頭部受傷，留醫四日後不治，而駕駛單車的人士則手部擦傷。警方呼籲任何目擊者或可提供資料的人士，可以聯絡東九龍交通意外特別調查組第一隊，電話為23057500。

無牌駕駛電動可移動工具 或觸犯多條法例

鄭景文呼籲，根據香港法例374章《道路交通條例》，汽車定義是指所有機械推動的車輛，當中包括電動單輪車、電動滑行車、電動平衡車及電動單車。鄭景文指，按香港法例所有電動可移動工具均需要領牌，惟市民在市面購買的電動可移動工具，並不一定符合香港法例374章A（車輛構造及保養）的安全標準，故不會獲准發牌。

警方再次呼籲，任何人士如使用不符合安全標準的電動可移動工具，會對自身及其他道路使用者構成危險，警方會按法例執法，任何人士如駕駛電動可移動工具在馬路上、行人路及單車徑行走，均有可能觸犯「無牌駕駛」、「無第三者保險」、「危險駕駛」、「危險駕駛引致他人受傷」、「危險駕駛引致他人死亡」，最嚴重或會被判監十年。