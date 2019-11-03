【長沙灣火警】李鄭屋邨單位起火200人疏散　居民：全部都係煙

今日（3日）凌晨李鄭屋邨發生火警，近二百人需要疏散，消防接報後到場，出動一隊煙帽隊和一條喉灌救並將火救熄。初步調查後相信，肇事火警單位住有兩兄弟年約60歲，懷疑屋內有人抽煙燒雜物並引致火警，其間共9人不適送院，其中一名56歲男子頭部燒傷。有居民形容，事發時整間屋煙霧彌漫，走廊「全部都係煙」，及後慌忙逃生至地下位置。

李鄭屋邨發生火警 疑燒著雜物引致

今日(3日)凌晨2時49分，長沙灣李鄭屋邨孝慈樓8樓發生火警。居民發現報案， 火勢猛烈從窗噴出，消防員接報到場，出動一隊煙帽隊和一條喉灌救並將火救熄。警員到場，多名居民疏散到大廈對出空地，當中4男4女吸入濃煙不適，包括居住火警單位的兩兄弟。消防調查後，肇事單位住有兩兄弟年約60歲，懷疑屋內有人抽煙燒着雜物，引致火警，單位付諸一炬。

居民：事發時煙霧彌漫

居於15樓的居民梁小姐表示，事發時自己飼養的貓隻不停叫，因此得悉火警發生，她形容嘗試逃走時打開門，整間頓時屋煙霧彌漫，走廊「全部都係煙！」，及後慌忙逃生至地下位置。至火警救熄後未能返回家中，因家裡仍有煙味，遂到樓下休息。

200人疏散 9人不適送院

警方表示，今早凌晨約三時許，警方接獲長沙灣李鄭屋邨孝慈樓報案，指有單位發生火警，警方接報後到場，消防將火警救熄，初步調查相信起火原因無可疑。火警中約200人疏散到安全位置。事件中共有9人不適，包括三男六女，年齡介乎乎32至96歲，其中一名56歲男子頭部燒傷，其餘八人吸入濃煙不適。