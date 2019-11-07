【逃犯條例】網民號召秀茂坪和你行　示威者破壞元氣、名創優品

有網民今晚（7日）發起於秀茂坪舉行「和你行X和你唱」活動，晚上有大批市民於秀茂坪商場附近聚集，有示威者破壞位於商場內地下的元氣壽司，有示威者打開雨傘，其後包括於牆上塗鴉、門口的櫃台被推跌，雜物遍地，另外店內多張椅子被拉出商場外；另一間店舖名創優品，店舖外玻璃被打爛，玻璃碎散落一地。

有網民發起於秀茂坪舉行「和你行X和你唱」活動，晚上大批市民於秀茂坪商場聚集。（陳浩然攝）

示威者破壞元氣壽司，塗鴉及拉喉疑曾射水。（陳浩然攝）

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《逃犯條例》修訂風波近五個月，示威抗議活動連月不斷，並散落至18區。今晚有網民發起「和你行X和你唱」活動，於曉麗苑排球場集合後，遊行至秀茂坪商場進行「和你唱」。至晚上9時許，逾百名參與人士於秀茂坪商場外聚集，其間高叫口號，又亮起手機燈及合唱歌曲《願榮光歸香港》。其後有多名黑衣示威者進入商場內元氣壽司破壞及塗鴉，包括將店內多張椅子拉出，有錢箱疑被破壞，硬幣及紙幣散落至門外，店內雜物包括餐具、芥末等亦散落一地。另外有人將商場一條消防喉拉到店外，懷疑曾射水亦地面濕滑。有店舖職員表示沒有受傷。

名創優品同受破壞

示威者其後到數個舖位外的名創優品，將門外放置的圍板拉倒，其後擊毀店舖正門旁邊兩塊玻璃，其後有在場人士大叫「返屋企啦！」呼籲在場人士離開。事後至晚上近10時，仍有近百人於秀茂坪商場外聚集。