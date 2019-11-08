【和你返工2.0】上班族出軒尼詩道人車爭路　大圍人往沙田齊返工

反修例風波持續，有網民今（8日）發起「和你返工2.0」活動，在指定地點一同步行上班，集合點之一的銅鑼灣有多輛警車在場戒備，50至60名戴上口罩的示威者在銅鑼灣參與行動，有人號召走出軒尼詩道，出現人車爭路情況。至早上8時59分，示威者四散各處，防暴警在場戒備。有示威者指早上遊行較安全，慨嘆「有邊個想Lunch time又遊行、朝早又遊行？」大圍亦有50人從港鐵站出發步行至沙田，然後解散各自上班。

約60名市民從銅鑼灣出發，步行上班。（邵沛琳攝）

至上午9時，約20人走到上環後四散各處，約10名防暴警在德輔道中戒備。（邵沛琳攝）

銅鑼灣的集合點為港鐵站E出口，記者早上到達有關集合點只見多輛警車在場戒備，未有人群聚集，據悉參加者因應有警車，一度臨時改變集合點，但最後決定返回原定路線出發。銅鑼灣原定路線是雙向行走，一邊遁軒尼詩道走至金鐘道、德輔道中；另一邊行往太古坊方向，途徑經英皇道。

銅鑼灣步行到上環1小時 和平散去

約50至60名戴上口罩的上班族響應活動，參加銅鑼灣的「和你返工」由銅鑼灣步行至上環，全程1小時。有人號召走出軒尼詩道，一度出現人車爭路情況，示威者沿途高叫多個口號「五大訴求、缺一不可」、「光復香港，時代革命」及「周同學加油」等。示威者因應各自上班地點而中途離隊，至上午9時，約20人走到上環後四散各處，約10名防暴警在德輔道中戒備。

參加銅鑼灣「和你返工」的女士認為，早上遊行活動相當較安全，她慨嘆「有邊個想Lunch time又遊行、朝早又遊行？」。逐指，「返工」可能是部分打工仔的核心價值，希望透過「和你返工」令和理非能進化升級。她認為近月的警暴事件顯示警察已「豁出去」，「可以想像日後只會更暴力」，警隊及政府必需就此負責。她提出政治問題需政治解決，認為問題來源中國政府，因此要加強輸出革命至內地。

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約50人一同由大圍步行至沙田新城市廣場。（黃偉民攝） 大圍上班族行到沙田齊返工 在大圍，上午7時45分左右人群開始在港鐵站A出口聚集，高峰期約50人一同由大圍步行至沙田新城市廣場。當走至沙田文化博物館對開，見到沙田向大圍「和你返工」的隊伍，兩隊人龍互相呼應，高叫「光復香港 時代革命」等口號。

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和你返工2.0 港九新界11處起步

網民發起的「和你返工2.0」活動於今(8日)上午7時45分集合，8時起步。港九新界各處共有11個集合地點，包括旺角朗豪坊、尖沙咀半島、楓樹街遊樂場、九龍灣、觀塘、上環、銅鑼灣、太古城、大圍、沙田新城市及葵芳。