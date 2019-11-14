【警方記者會】警斥大學校園製武器走近恐怖主義　暫不會正面衝突

三罷行動仍然持續，連日來多區爆發警民衝突，自周一（11日）起警方多次進入多間大學驅散及拘捕，警方於記者會斥責「暴徒」將多間大學變成武器庫、兵工廠，指行為與恐怖主義又走近一步，又稱希望大家退一步想，警方並無所謂圍困、圍攻、攻擊及攻入校園。

警方指，中大外的吐露港是主要幹道，亦鄰近東鐵綫，是來往新界及九龍主要通道。（李澤彤攝）

警方表示，昨日（13日）各區衝突中，共拘捕224人，包括152男72女，年齡介乎14至69歲，涉及非法集結、藏有攻擊性武器、縱火、襲警、公眾地方行為不檢、身處非法集結時使用蒙面物品等。另外，發射578枚催淚彈、471發橡膠子彈、71發布袋彈、22發海綿彈。至於馬鞍山有人遭燒傷，警方表示傷者仍然留醫昏迷，情況危殆，約五成皮膚燒傷。

對於示威者封鎖各大學外道路，警察公共關係科高級警司江永祥表示，中大外的吐露港是主要幹道，亦鄰近東鐵綫，是來往新界及九龍主要通道；另香港大學外薄扶林道亦受阻；浸會大學外都有堵路，江稱據他了解，浸會醫院堵路已經對醫護及病人造成影響，更嚴重影響獅隧運作，江又稱，警方已經給予空間讓大學管理層和平解決事件，希望示威者盡快停止自私行為。

中大有職員反映校內藏有大量汽油彈

警察公共關係科總警司謝振中表示，有「暴徒」將大學變成武器庫、兵工廠，收藏及製造武器、物資，指行為與恐怖主義又走近一步。謝指於網上片段所見，中大校園有暴徒偷校內巴士駕駛，又藏有大量汽油彈及攻擊性武器，弓箭及巨型彈射器，足以將箭、汽油彈或磚頭射至數十米，又嘗試將火球射向路面。謝又指中大多處有破壞，電箱被毀壞，警方有收到中大職員反映，校內藏有大量汽油彈，擔心失火會造成危險，又指有員工稱暴徒情緒激動，擔心工作地方或員工宿舍被放火焚燒。警察公共關係科高級警司江永祥續指，周二（12日）香港大學外行人天橋，一名男子在清理堵路雜物時，被人掟磚擊中頭部，需送院治療，案件由西區警區刑事調查隊跟進。

理大「暴徒」佔橋 浸大「暴徒」製汽油彈

謝振中又指，於理工大學有暴徒佔橋，封鎖過海隧道，又向馬路及收費亭掟汽油彈，向清理路障的市民掟雜物，另外學校有暴徒練習及使用弓箭，於天橋上向巡警及路過電單車發射向致命弓箭。謝又指另外於浸會大學有人同樣練箭及製汽油彈，又於校外聯合道設路障。謝指有暴徒及其支持者是自欺欺人，指行為只是堵路及破壞死物，將掟中市民後「會當乜都睇唔到」，指支持者運送武器及原材料，「係幫緊定害緊佢哋」。

警方一直與大學校長及管理層溝通

被問會否為學生設下期限，謝振中指近日於大學內有很多暴力事件，指見到暴徒情緒非常高漲，警方不希望有衝突發生令雙方受傷，暫時選擇不正面與他們衝突，如周二於中大後退一步令大家有喘息空間。謝指警方一直與大學校長及管理層溝通，希望他們有方法能勸示威者停止違法行為和平散去。謝指認為大學有責任管理好校園，確保校園、學生及教職員有安全環境，但謝指由校方管理層得知，現時很多大學內的人不是學生，勸他們離開有一定困難。警方對暴力情況於大學蔓延會作風險評估，如情況有機會對學生或校外人士造成嚴重受傷，警方別無選擇會介入執法，但部署及行動細節現時不能交代。

就法庭拒批臨時禁制令，禁止警方在沒有搜令或合法理據下進入中大，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示歡迎裁決，根據警隊條例50(4)，如果私人場所內有人干犯罪案，如不即時拘捕有機會逃跑，警方可以在沒手令下進入、逮捕及搜查，裁決釐清警方過往進入商場或校園的行動。

謝振中指希望大家退一步想，警方並無所謂圍困、圍攻、攻擊及攻入校園，指所有人可以隨時離開學校，又指是有暴徒影響公眾安全，警方才介入處理，指現時暴徒及支持者因情況及立場不分青紅皂白，「所有人都叫得醒，唯獨扮瞓嘅人永遠叫唔醒」。謝又指警方不會透露目前行動部署，但會繼續進行，呼籲校方兌現早前承諾，不要縱容學校成為暴徒兵工廠，指如情況持續，警方於有需要仍會有機會戒入處理。

謝振中又指， 為人師表應有道德責任，教導學生明辯是非，不會追捧暴力，反問部分院校管理層及教師，只是維護學生感受及立場, 是否真的保護學生，又稱一直以來用和平方式處理各校園的事件，呼籲學校及「暴徙」的支持者，要幫一幫社會，用和平理性方式解決問題。他又形容，大學校園暴力如癌細胞迅速擴散，香港5個月來已病得非常虛弱，經脈盡失，令市民出街寸步難行，擔心情況持續，不知道明日的香港會變成怎樣，香港人又如何熬得過。