海關深水埗檢83支激光筆　警告或警誡不符規定　籲勿射向眼睛

海關於深水埗7間零售店檢取共83枝懷疑不安全激光筆，涉嫌違反《消費品安全條例》及其附屬法例《消費品安全規例》。海關人員本月11日至15日期間在深水埗進行巡查及試購，發現7間零售店出售懷疑不安全激光筆。涉案激光筆分屬七款，當中一款沒有附上任何警告或警誡，另外六款則只附有英文使用警告或警誡。海關行動中檢取83枝懷疑不安全激光筆，將會送交化驗所作安全測試，海關正繼續調查。

海關指根據《消費品安全條例》，任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合該條例的一般安全規定，否則即屬違法，而激光筆的相關安全標準規定，為產品須附有相關的警告或警誡。而根據《消費品安全規例》的規定，凡消費品或其包裝標記有關於其安全存放、使用、耗用或處置的警告或警誡，則該等警告或警誡須以中文及英文表達。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁一年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。

海關提醒商戶遵從有關規定，又提醒市民由於激光筆所發出的光束有機會損害眼睛和皮膚，在任何情況下都不應以激光筆射向眼睛。海關指市民如發現有懷疑不安全消費品，可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報。