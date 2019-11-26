【逃犯條例】尖沙咀逾百市民大合唱　樂手：音樂鼓勵港人爭取民主

今晚（26日）有網民發起「全城樂手齊心演奏薈通利」，逾百名市民晚上7時半到尖沙咀金馬倫里1號通利琴行外聚集，有人攜帶結他到門外演奏，在場市民大合唱。有樂手坦言自己跑得不快，因此選擇用音樂支持理大內留守者及學生，他認為音樂能鼓勵港人繼續爭取民主，讓不同文化、不同語言的人感受該份精神。 此外，早前有自稱通利琴行的員工於網上貼文，指通利琴行高層要求員工於三罷期間準時上班，並要求員工拍照以證明上班，該名員工感不滿，呼籲市民罷買通利琴行樂器。 攝影：王海圖

尖沙咀通利琴行外有近百名市民聚集。（孔繁栩攝）

晚上七時半，尖沙咀通利琴行外，有五名市民攜同結他及喇叭，合奏「願榮光歸香港」，現場約百名市民塞滿金馬倫里，並一起舉手機大合唱，結他手其後演奏「Do you hear the people sing 」、Beyond「海闊天空」、Rubberband「發現號」、Mr. 「森林」等歌，市民大合唱之餘，亦高叫口號。

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其中一名樂手、彈奏結他的阿偉表示，自己跑得不快，因此希望用音樂支持理大內留守者及學生。他表示事前沒有特別準備，來到現場後看到有其他人便一起合奏，阿偉形容今晚的氣氛很好，但希望能有更多人出來演奏樂器。他又稱，音樂絕對能鼓勵港人繼續爭取民主，讓不同文化、不同語言的人感受該份熱切及精神。

另一名彈奏電結他的張先生則表示，今晚看到過百人出現感到鼓舞，但認為樂手數量較少，希望更多樂手能站出來發聲。