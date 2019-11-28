【油塘女浮屍】HKDI學生入校園促公開CCTV　抗議改網上授課

香港知專設計學院（HKDI）15歲女學生陳彥霖全身赤裸浮屍油塘海面，校方公開部分閉路電視片段，惟未能令學生釋疑。事隔兩個月，網民再發起堵塞HKDI設計大道，校方加強保安，以水馬、鐵欄圍封出入口，又架設登記處，除教職員及學生外，其他人不可入內。學生不滿校方迴避訴求，促請公開全部CCTV影像，並改善網上授課令學生能正常學習。 學生撬開圍板進入校園範圍，又收集聯署要求校方取消網上授課回復面對面授課、交代考試安排、無法借用器材外出，以及交代陳同學閉路電視片段，打算將聯署信放在院長室，逗留約半小時後離開。

知專學生不滿網上授課憂降認受性，促請院方公開所有有關陳彥琳影蹤的CCTV，讓學生能正常學習。（鄧栢良攝）

15歲少女陳彥霖浮屍油塘事發逾兩個月，約50人響應號召堵塞HKDI設計大道，校方相應加強保安，以水馬、鐵欄圍封出入口，又架設登記處，除教職員及學生外，其他人不可入內。示威者在門外張貼文宣，又將文宣折成紙飛機投入校園。下午近1時一批示威者稱要「返學」，撬開圍板進入校園範圍。學生收集聯署，要求校方取消網上授課回復面對面授課、交代考試安排、無法借用器材外出，以及交代陳同學閉路電視片段，打算將聯署信放在院長室。有保安在場巡視。學生表示與保安溝通，保安指不會報警，但街坊報警則另作別論。學生逗留半小時後離開。

回校示威的余同學表示，不滿校方冷處理陳彥霖事件，不正視同學訴求，沒有交出無剪輯閉路電視片段，而課堂改網上授課影響教學質素，擔心降低認受性。她引述一名廣告設計高級文憑二年級學生，本學期僅上15課就改為網上授課，影響學習，加上一些如網頁設計等課程難用通訊軟件教授，成效成疑。

她指出校方對外宣佈學期中止，但對內宣佈時停止面對面授課，一些導修課改為網上進行，但有些科目需要創作時（practical lesson）就需要回校。她稱部分學生付出近3萬元學費，過去一個月即10月15日至11月20日期間學校沒有授課，無法學有所成，會考慮向消委會投訴。

川同學則要求公開全部閉路電視片段，包括陳彥霖步出升降機後影像。對於校方建議學生致函死因庭，要求跟進陳彥霖死因，他引用採訪反修例運動印尼女記者Veby Indah致失明右眼事件，要求警方披露涉事警員身份不得要領為例，擔心死因庭對要求無限期延遲或不受理。他重申現時市民對政府、警方可信度低，校方應公開資料讓公眾調查真相。