海關破近十年最大宗走私凍肉　540公噸牛肉市值5000萬　

香港海關於昨（29日）進行大型海陸反走私行動，成功偵破利用漁船船隊走私案件。行動中，檢獲540公噸懷疑走私凍肉，絕大部分為牛助骨及牛小腿，市值約5000萬，並拘捕六名本地男子，年輕介乎52至64歲。這是近十年間，香港海關偵破最大宗走私凍肉案，檢獲凍肉數量及貨值亦是十年來最高。

有組織罪案調查科特別調查監督李艷萍指，在一個月多前香港海關發現有不法集團利用漁船船隊走私凍肉，有組織及罪案及調查科作出深入調查。昨日聯同海口港域科採取果斷執法行動，於油麻地公眾卸貨區監視發現，有凍肉裝卸上四艘漁船後往香港東南面方向，意圖走私往大陸方向，海關人員隨即在海上截查該批漁船，檢獲540公噸懷疑走私凍肉。李又指，不法集團鋌而走險，利用沒有冷凍設備的漁船船隊走私大批貴價凍肉，相信在食用方面構成風險，目前案件仍在調查中，不排除有其他人被捕。

沒有冷凍設備 凍肉或含動物傳染病

港口及海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸指，受中美貿易談判影響，加上內地海關對進口凍肉實施「符合入口審查的國家/地區輸華肉類產品名單」，故內地對凍肉供應較緊張。根據內地規定，來自境外凍肉必須經過正規途徑向內地海關申報，並符合內地海關法規及食品安全標準，如果這批貨物成功走私，全部都未經合法檢驗、檢疫將流入市面，加上大部分凍肉沒有冷凍運輸，可能帶有重大動物傳染病病源、致病菌及寄生蟲，或會對市民帶來極大食品安全隱患。

走私集團私運作模式。（陳諾希攝） 本港水域兩海哩外截停走私船隻 黃雅綸指，是次行動共有百多名海關人員參與，在本港不同水域進行拘捕行動。該四艘漁船於油麻地公眾卸貨區離開，分別遁香港島南下近南丫島水道及維港水道，經過橫瀾島向香港東南面邊界進入內地。由於落貨地點與香港邊界十分遙遠，海關人員配合各方面偵測，進行實時部署調配，最終在第一艘漁船離開水界2海哩範圍截停，同時將另外3艘漁船一網打盡。 2019年共檢獲976噸走私凍肉 過往十年總和1.3倍 香港海關在2019年一共破獲九宗海路走私凍肉，共檢獲976噸，相當於過往十年總和的1.3倍，而檢獲的價值共約6400萬元，相當於過去十年總和的2.6倍。海關有5款共22艘船隻用於反走私行動，包括5艘區域巡邏船、4艘高速截擊艇、2艘淺水巡邏艇、2艘海港船及9艘硬殼充氣橡皮艇，24小時不分晝夜執行反走私巡邏。

是次行動共有百多名海關人員參與，在本港不同水域進行拘捕行動。（陳諾希攝）

海關重申走私屬嚴重罪行，根據進出口條例，任何人輸入或輸出未列倉單貨物，一經定罪最高刑罰為罰款200萬元及監禁7年。市民如發現任何走私活動，可致電海關熱線2545-6182或透過電郵舉報。