賊仔偷貨VAN網上放售零件　車主親友「驗相」深水埗尋回失車

周六（30日）凌晨1時許，警方接獲報案，指一輛懷疑被偷走的GOGOVAN客貨車，停泊於深水埗福華街57號對開。警員趕抵時，車內空無一人，而GOGOVAN的兩邊車尾燈則疑被拆走，不知所終。事後車主及其親友趕抵了解，警方將案件暫列「擅自取去交通工具」處理，深水埗警區刑事調查隊接手跟進。

● 代車主泊兩車 均不翼而飛

消息稱，涉事客貨車於昨日（29日）早上9時許，在打鼓嶺懷疑被人盜去。據悉，當時姓楊（54歲）男車主，要求一名姓陳（36歲）男性友人，代為將客貨車及另一輛私家車，停泊於坪原路坪洋村一間村屋對開，詎料兩車其後均不翼而飛，陳男立即報警，並懷疑有兩男一女疑犯。

● 親友「驗相」個多小時 深水埗尋回客貨車

事後，車主亦通知親友協助尋車，但一直未有回音。及至昨晚，親友在一個放售汽車零件的facebook群組內，赫見有人放售該客貨車零件，立即根據照片中的背景等細節，尋找失車所在，最終「抽絲剝繭」一個多小時，在上址街頭尋獲客貨車。據悉，涉事客貨車已改用晶片車匙，匙膽完整，車主亦沒有遺失車匙，對被偷車大感莫名。

資料顯示，晶片車匙的膠鎖匙頭內，藏有電子晶片轉發器 ，每塊晶片均有獨一無二的電子密碼，當用晶片車匙啟動車輛時，晶片會以低頻發射出電子密碼，經由匙膽上的線圈接收後，再傳送至電腦單元核對。如有關密碼不正確，防起動系統會被啓動，中斷點火及供油，達至防盜目的。新一代的晶片車匙，在每次啟動車輛後，甚至會轉換新密碼及多重加密，故相對傳統車匙較為安全。