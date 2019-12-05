【八鄉山火】火勢迫近寺廟　馬路空隙阻蔓延　義工：年年都有山火

元朗八鄉昨（5日）下午發生山火，燃燒至今日清晨始救熄。山火險波及一間「觀佛寺」，火線與寺廟非常接近，幸好有一道馬路分隔廟及叢林，才不會蔓延至寺廟。寺內義工指，十年間發生八、九次山火，「年年都係咁，冇諗過要疏散」。

昨夜山火非常靠近寺廟。 元朗崇山新村山頭有一間寺廟，名叫「觀佛寺」。寺內義工指，觀佛寺建廟已十多年，惟近十年山頭起碼發生八、九次山火。而且每次山火火線均與「觀佛寺」非常接近，險象橫生。昨晚山火火線一度長達700米，義工近距離拍攝到猛烈火勢，整個後山燒至通紅。義工表示，多年前觀佛寺後方與叢林接壤，幸好後來開闢了一條馬路，將觀佛寺與叢林分隔開，否則大火一旦蔓延，寺廟恐被波及。

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消防水龍頭被雜草遮蔽 要村口駁水灌救

義工續指，昨晚消防員到觀佛寺附近一帶救火時，均要尋找水源，豈知最近山坡的一條消防水龍頭5974卻已被雜草遮蔽，無法尋得，最終要在村口駁水灌救。義工希望政府能協助駁喉至寺廟後方，倘若日後再遇山火，消防到場便可即時灌救。

師徒用山水救火

寺廟龐師父憶述昨晚情況，他指寺內共有六名師徒，當山火火線逼近寺廟，師徒連忙用水喉及山水灌救、阻止火勢蔓延，「好彩師父整咗條路圍住廟，有條路阻一阻山火燒唔到入嚟」。

昨日新界多處發生13宗山火，入夜後火龍隨處可見，至今早10時39分才救熄所有山火。

最近山坡的一條消防水龍頭5974被雜草遮蔽。（蔡正邦攝）