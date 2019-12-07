消防特遣隊搜查旺角五金舖　檢走一批鏹水、松節水及電油

周五（6日）晚上8時許，據報一批身穿印有「打擊非法燃油轉注特遣隊」背心的男子，在旺角新填地街地下一間五金舖搜查。有網民拍攝到現場情況，可見該批人員從店內，搬出多箱懷疑載有易燃液體的玻璃樽，其後將它們搬上停泊於店外的一輛消防運載危險品貨車。

檢走20多罐鏹水、松節水及電油作化驗

肇事五金舖職員稱，昨晚消防員前來檢走約20多罐鏹水、洗地鏹水、松節水及電油作化驗，若發現沒有違規就會全數歸還予店舖。職員指該五金舖售賣鏹水、松節水多年，第一次有消防員巡查及檢走貨品化驗，「無辦法，大家（消防）都係做嘢」。他估計疑與近日示威活動頻繁有關，但他認為生意並沒有特別暢銷，且主要顧客是裝修師傅。

消防：收到線報有五金店儲過量危險品

消防處助理消防區長（打擊非法燃油轉注特遺隊）梁有勝指，處方最近收到線報指，於港九各區有五金店舖懷疑過量儲存危險品的情況，分別於昨日、晚及今日採取特別行動，派出11名包括打擊非法燃油轉注特遺隊及危險品巡查專隊人員，其間於新填地街一間五金店舖發現過量儲存危險品，包括約90公升第五類危險品，及19公升第三類危險品。梁有勝表示，行動是處方主動及獨立行動，並沒有與其他部門聯合合作。

打擊非法燃油轉注特遣隊 搜集有關非法燃油轉注活動情報、巡查

根據資料顯示，「打擊非法燃油轉注特遣隊」於2015年1月成立，主要職責包括搜集有關非法燃油轉注活動的情報及進行巡查，通過策略性規劃和與香港海關交換情報，遏制相關活動。截至2017年底，該特遣隊曾進行1524次巡查，並對101名疑犯採取法律行動，檢獲逾近49.3萬公升柴油。