【聖誕毒品】花紙包裝3000萬可卡因藏行李篋　兩男機場遇查斷正

海關人員昨日（6日）在香港國際機場截查兩名由南非約翰內斯堡抵港的25歲男子。關員在其寄艙行李中搜出24公斤可卡因，市值約3,000萬港元。可卡因以紅、白花紙包裝成聖誕禮物，企圖魚目混珠。經檢查後，二人各被控一項「販賣危險藥物罪」，下星期一（9日）將在西九龍裁判法院提堂。

該批可卡因呈白色磚狀，用紅色及白色花紙包裝充作禮物，以逃避海關檢查。 （黃偉民攝）

24磚狀可卡因 花紙包裝扮禮物

海關表示，二人或因應聖誕長假期需要，所以運送大批毒品抵港。海關估計二人在南非約翰內斯堡取貨，毒品主要供應香港市場需要。海關指，兩名男子以旅客身份入境，所以寄艙行李無須報關。惟二人行李篋中各藏12塊可卡因，每塊約長24吋。該批可卡因為白色磚狀，用紅色及白色花紙包裝充作禮物，以逃避海關檢查。由於檢獲的毒品包裝相似，故不排除二人屬同一犯罪集團，現正調查二人是否有黑幫背景。

南非取貨 估計供應香港市場

海關翻查紀錄，發現二人早前直接飛往南非，之後飛抵本港。而南非約翰內斯堡傳統上亦是較多破獲毒品案件的城市，故以風險管理原則揀選截查。海關人員表示，過往販運毒品的手法多收藏於行李夾層，直接以禮物紙包裝放在行李中相當較少。