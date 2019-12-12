【中大一個月】校長催淚煙中尋求和平　舊生區諾軒﹕艱險我奮進

11月12日，中文大學爆發「二號橋之戰」，汽油彈及催淚彈在校園橫飛，全日烽火四起。本身是中大舊生的民主派立法會議員區諾軒當日曾到場，協助緩和緊張局勢，區感激校長段崇智及前校長沈祖堯在中大陷入困局之時，亦冒着催淚煙來襲走上前線斡旋，校友及老師亦同心協助示威學生，充份體現新亞校歌「艱險我奮進，困乏我多情」，相信11月12日所發生的事情，將會載入中大歷史。

當日下午約4時半，區諾軒連同7名立法會議員進入中大，途經「四條柱」入口時，已見到馬路設置路障，對出赤泥坪村口泊滿車輛，情況罕見。在抵達夏鼎基運動場時，區遇到正趕往前線斡旋的中大校長段崇智，當時段校長被群眾及記者包圍，只拋下一句「唔好採訪我住，我要去同警方談判」，經段校長與警方磋商，只要示威者承諾不再向二號橋下的吐露港公路投擲雜物，警方便會撤離。

段崇智來回交涉 無裝備下中催淚煙

據區記憶，段校長當日曾多次來回與警方及示威者交涉，然而，由於較早前夏鼎基運動場遭受催淚彈洗禮，加上示威者批評警方曾入中大搜捕，示威者都顯得相當鼓躁，紛紛報以不信任的聲音，拒絕聽從警方要求。至入夜，當段校長在學生簇擁下，再嘗試與警方接觸時，卻被警員發射催淚彈驅趕，令段校長在毫無任何保護裝備下掩鼻離開。

在段校長退場後，各方仍繼續努力，希望緩和緊張局勢，當中包括中大前校長沈祖堯，以及中大副校長吳基培等，區曾聯同吳到前線，希望能夠與警方對話，然而「根本就上唔到去，啲彈『發發』聲咁射埋嚟，我係咁流眼淚，頂唔住，行唔到上前」。

作為中大人感驕傲 校方盡力解決分歧

最終，中大的戰火延至13日凌晨終告落幕，作為中大畢業生，區形容這一天將會載入中大的歷史，「作為中大人我感到好驕傲，喺危急關頭，有校方高層上前線、唔少校友同老師都用不同方法解決分歧同矛盾」，前校長沈祖堯亦組團到臨時急救站援助，示威學生更駕電單車、校巴等運送物資，令他印象深刻，體現了新亞書院校歌的一句「艱險我奮進，困乏我多情」。

過去一個月，建制派猛烈批評大學高層，政府抽起大學擴建撥款，區坦言對此反感，認為「好地地，學生唔會想將愛惜的校園變成戰場」。「二號橋之戰」源於有人向橋下擲物堵路，警方稱為阻止事件，當日發射催淚彈數量是反修例半年之冠，共2,330發，區認為警方猛射催淚彈，又入迹象想攻入校園，更有傳取得宿舍搜查令搜違禁品，令學生有強烈防禦心，警方有一定責任，「係香港的悲哀」，現時只希望中大能盡快完成修復，各界以處理當前問題為目標。