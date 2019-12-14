土瓜灣劏房起火　同一唐樓八年前曾發生4屍5命奪命火

土瓜灣馬頭圍道一幢唐樓昨（13日）早上發生火警，低層一間劏房懷疑因煮食爐過熱起火，單位內劏房及廚房等設施付諸一炬。起火唐樓於2011年曾發生奪命火警，釀成4屍5命及19人傷。

土瓜灣馬頭圍道一幢唐樓昨（13日）早上發生火警，低層一間一開六劏房的單位懷疑因煮食爐過熱起火，單位內劏房及廚房等設施付諸一炬。起火唐樓於2011年曾發生奪命火警，釀成4屍5命及19傷。

昨日早上9時許，馬頭圍道111號一個一梯兩伙的唐樓單位，發生火警及一度傳出爆炸聲，單位於近平台位置的天花燒穿，有南亞裔住戶自行疏散。記者晚上到現場視察，起火單位為一個一劏六的單位，睡房、廚房及廁所牆壁熏黑，平台位置一地焚燒過的雜物及黑色污水。一名22歲的巴籍男住客仍於現場，他指自己住於上址3年，自稱為二房東，劏房單位月租二千至三千元不等。他指事發時一名30多歲的印度籍女住客在家，疑於煮早餐期間「無睇火」而釀成火災。他指現時住客已找其他地方暫住，但他今晚會留守，會想盡辦法改善環境過夜。

8年前曾釀奪命火警

起火唐樓於2011年6月15日凌晨曾發生一宗奪命火警，一間攝影店雜物房起火，火勢蔓延至大廈上樓層，當時大部分住戶仍熟睡中，住五樓的一家四口，包括懷孕3個月的女戶主、1歲及6歲兒子遭燒死，男戶主受重傷獲救；另一名18歲女子亦被燒至重傷，送院搶救後不治。