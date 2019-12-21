警搗八鄉、上水大麻種植場檢近$3千萬大麻植物　四「農夫」被捕

警方毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，昨日（20日）下午約4時進行反毒品行動，分別於八鄉雷公田村及上水坪輋村搗破一個村屋大麻種植工場，拘捕三名年齡介乎38至53歲本地男子及一名31歲內地男子，四人涉嫌栽植大麻植物被捕，而內地男子亦涉嫌逾期居留，他們現正被扣查。

警方於八鄉大麻種植工場內搜獲約1300株大麻植物及大麻種植工具，而在上水工場則檢獲約300株大麻植物及大麻種植工具。警方估計涉案大麻植物於製成後巿值約2950萬元。警方指根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如栽植任何大麻屬植物或鴉片罌粟，一經定罪，最高可被判處罰款10萬港元及監禁15年。

聖誕新年長假期為目標

毒品調查科高級督察黃知雯指，有團伙利用地方偏遠住處改裝成大麻種植場，檢獲的大麻植物重達150公斤，市值近3000萬港元，當中有約250棵為幼苗，現場設備完善，亦發現強力抽風系統、抽濕系統及調節好時間的照曬工具等，亦包括令大麻快速成長的工具及營養液。警方相信兩個種植場為同一個集團操控，估計已運作數個月，而聖誕新年長假期是他們的目標之一，被捕四人於案中角色為「農夫」，據稱大麻種子購自網上，警方相信已堵截一批大麻植物流入市面。