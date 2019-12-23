【大圍爆竊】美林邨冬菇亭兩餐廳遭爆竊　收銀機被抬走損失近萬元

大圍美林邨冬菇亭兩餐廳遭爆竊，其中一間茶餐廳收銀機被抬走，東主表示損失近萬元。另一間遇竊糖水店玻璃門被打碎，暫時未知損失。

大圍美林邨冬菇亭兩餐廳遭爆竊，玻璃門碎片散落一地。（陳康智攝）

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警方上午6時18分接獲報案，指大圍美林邨冬菇亭餐廳遭爆竊，軍裝警員在場調查。現場兩間餐廳「金凱小廚」側門玻璃門、「大飯糖」正門被打碎，金凱小廚老闆表示整個收銀機俾人偷走，連同側門玻璃門損失共一萬元以內。

「大飯糖」指，未知電腦系統及公司安全系統情況，今日午市將暫停營業。（「大飯糖」fb專頁圖片）

午市暫停營業 「大飯糖」fb發帖：每次遇到挫折只會令我更強大



「大飯糖」於fb專頁表示，「尋（噚）晚洪水橋渡過第一個星期日兼冬至，多得大家既（嘅）支持，人流澎湃程度超過預期，原有設備已不勝負荷，所以我地（哋）即晚開會兼進行改工程。直到今早七點返到屋企，唸（諗）住食個唔知係早餐定宵夜既（嘅）時候，就收到美林店管理署既（嘅）電話⋯⋯被爆竊」。

「大飯糖」續指，未知電腦系統及公司安全系統情況，今日午市將暫停營業；並指「#最緊要人無事」及「#每次遇到挫折只會令我更強大」。