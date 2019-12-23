【警方記者會】檢AR15等槍械性能高　警擔心有人藉槍冒警「嫁禍」

警方在記者會上，被問及近日破獲的多宗槍械案件中，槍械性能良好，是否擔心有人藉槍冒警，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華認同近日流入的槍械在外觀及性能上，例如大埔翠屏花園中檢獲的AR15，質素相當高，擔憂相關槍械被使用後，會嫁禍予警方，希望能從源頭堵截槍械流入。至於上周五警方在大埔翠屏花園外調查涉嫌有人開真槍案件時，在場有記者的手及電話被防暴警員以警棍多次敲打。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥則引述現場警員指，當時有個別記者不太合作，（封鎖線）退得不夠遠，因此用警棍敲打記者手機，示意他離開。

警方表示，近日根據情報檢獲多宗槍械案件，例如大埔翠屏花園中檢獲的AR15，槍械性能良好，被問及是否擔心香港成為走私槍械天堂，以及有人藉槍冒警，會否在市民問及警方身分時，主動交代以減少冒警情況發生。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警方相當關注槍械流入問題，以往有槍械流入均是較舊式的款式，槍械條件較差，惟近日流入的槍械在外觀及性能上，質素相當高。

警員上周五在大埔翠屏花園蒐證，有懷疑槍械及子彈被排於地上。（孔繁栩攝）

有時我都唔明大家諗咩？有人開槍喎，梗係走啦，點解仲圍觀呢？我真係唔太理解。 O記高級警司李桂華

李桂華指，有組織罪案及三合會調查科在以往的例子發現，槍械流入分三個途徑，包括分拆郵寄到港、有人攜帶入境、暗藏在其他貨物中入境。 （陳浩然攝） 李桂華：根據經驗 槍械流入分三途徑 李桂華指，有組織罪案及三合會調查科在以往的例子發現，槍械流入分三個途徑，包括分拆郵寄到港、有人攜帶入境、暗藏在其他貨物中入境。警方與其他執法部門保持緊密聯絡，希望在過程中進行打擊，警方亦會與外國的執法單位進行聯絡，希望從源頭堵截槍械流入。李桂華又稱，警方亦擔憂相關槍械被使用後，會嫁禍予警方，故處理問題時，認為最重要的是加強堵截及情報蒐集。 對於有傳媒關注警方在上周五（20日）晚調查大埔翠屏花園開槍案件時，曾以警棍多次敲打記者的手及攝錄器材。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥回應指，當晚有人開了一槍，基於安全層面上，需要一個較大的封鎖線，「有時我都唔明大家諗咩？有人開槍喎，梗係走啦，點解仲圍觀呢？我真係唔太理解，警方之後喺單位度搜出一支長步槍，以及200幾發子彈，當時冇走嘅人有冇後悔呢？如果有人拎槍出嚟用，殺傷力同傷害幾嚴重呢？警方呼籲大家聽到槍聲嘅話，離開啦，為你安全著想」。

警方回覆查詢時表示，去年全年及今年1月至11月持真槍的劫案數字均為0宗，去年全年持類似手槍物體的劫案數字為4宗，當中兩宗被偵破，今年1月至11月則發生5宗持類似手槍物體的劫案，當中3宗被偵破。

上周五大批防暴警員到大埔翠屏花園戒備，有警員手持長槍。（孔繁栩攝）

江永祥：警棍敲記者手機 示意離開

江續指，警方為安全著想會將封鎖線劃大一點，並舉例指，今年初深水埗港鐵站開槍案件時，封鎖線曾達100至200米。江又表示，上周五晚發生開槍事件後，有人圍觀不合作，希望不是有同黨欲製造混亂搶犯，而現場有人不願離開，「係伸手可碰嘅距離，警方只希望想將大家推遠一點」。江指據現場警員表示，當時有個別記者不太合作，退得不夠遠，因此用警棍敲打記者手機，示意他離開，當時並沒有造成傷害。