【採訪手記】戴耳機四處張望　商場便衣有樣睇？「我哋光明正大」

「便衣人員最好大家認唔到啦，唔係點做埋伏？」警察公共關係科高級警司江永祥解釋近日商場便衣警員行動方向。 誰是便衣警員？連場示威，警察十面埋伏，今（27日）午在沙田新城市廣場的「和你溫」集會中，除了身穿反光衣的保安在商場巡邏，一批戴上耳機及黑口罩的人士亦在高位觀察。當記者接近，在圍欄附近聚集的五、六名穿便服人士即警覺地望向記者方向，經過一輪簡短交談後，其中一名男子表示：「我哋𠵱家做緊嘢，唔接受訪問，你哋問返PPRB（ 警察公共關係科）啦！」

沙田新城市廣場今日（27日）「和你溫」集會中，除了身穿反光衣的保安在商場巡邏，一批戴上耳機的人士亦在高位觀察。（香港01記者）

「當嗰個人做緊一樣嘢，但又好唔專心咁望住你，嗰個就係差人。」電影《無間道》裏，傻強如是說，現實的警務行動，又是如何？近日警方派出便衣埋伏，追擊在商場進行破壞的示威者，潛伏的便衣打扮，往往跟蒙臉示威者無異，在今午的集會中，便衣如常在商場進行監視行動。到底，誰是便衣？

女便衣挽手袋

當記者從電梯上到六樓，在圍欄附近聚集的五六名穿便服人士即警覺地望向記者方向，其中兩名坐在地上，另有數名圍在一起，似在商議事情，他們帶著耳機，多了一份專注及警覺，亦有點像電視劇執行職務的便衣警。有女便衣孭著手袋，打扮跟一般shopping的女士無異，但一對耳機，加上專注的監視，還是「曝露」了她的身份。

「唔緊要啦，我哋光明正大㗎嘛！」

記者準備靠近，向他們打招呼：「你好。」其中一位短髮女士即問：「你哋邊間？」並要求記者出示記者證。其後記者於是問他們：「昨日有警察被同袍打喎，你哋點睇？」他們即表示：「係咩？我哋唔知喎！」其中一名男子又表示手：「我哋𠵱家做緊嘢，唔接受訪問，你哋問返PPRB（警察公共關係科）啦！」該名短髮女子又除下耳機，一度指要跟隨記者，記者消息快，其後又問記者：「你哋仲想要咩消息呀？」記者又指很多人都認得他們，對方則表示，「唔緊要啦，都預咗㗎啦，我哋光明正大㗎嘛！」

記者行近攀談，其中一位短髮女士即問：「你哋邊間？」並要求記者出示記者證。（香港01記者）

警方例行記者會中，被問到有蒙面警在大埔超級城被警員襲擊，警員是否未能蒙面人是警員、是否喬裝行動、事前有否通知商場、若警員無記認市民如何分辨等，江永祥表示，當日下午警方在超級城作「埋伏拘捕行動」，因警方收到線報將有人在商場「搞事」及搗亂，因此委派便衣警進入，至下午2時許，有「暴徒」於餐廳聚集，餐廳職員拒絕他們進入，「暴徒」要求職員安排60座位給他們，「暴徒」經側門進入餐廳搗亂。由於有罪案發生，警方進入商場拘捕，江強調當時商場環境混亂，「暴徒」人數眾多，在商場內走動，警員截停現場一些人士調查，其間有軍裝警員截停一名便衣人員，「可能溝通上有啲誤會，但好快認清身分」，警員繼續拘捕，沒有所謂「拉錯人」，而被警棍擊中的是犯人，並非警員，事件中共4人被捕。江表示 ，便衣同事「埋伏式」行動針對收到情報而行動，無理由行動前通知商場，否則不能行動，「呢類行動事先係唔會話俾人聽」，又稱「便衣人員最好大家認唔到啦，唔係點做埋伏？」