【巴士翻側】「超時代巴士」車廠翻側　九巴車長疑駕車玩樂被停職

今午荔枝角車廠一輛九巴巴士於天台翻側，無人受傷亦無人被困，九巴指會嚴肅處理事件，涉事的員工已即時停職，並展開紀律調查。據了解，事件涉及數名車長，疑有人事發時駕巴士玩樂肇禍。 涉事巴士為陽光巴士的出租巴，於1998年引入時曾被九巴稱為「超時代巴士」，其後於2016年起退役，其中兩輛被九巴轉至陽光巴士作出租服務。

車頭玻璃損毀

事發現場為九巴荔枝角車廠天台，警方於下午約2時37分接獲職員報案，指一巴士於上址翻側，事件中無人受傷或被困，警方將案件列作交通意外。現場所見，涉事巴士向右翻側，上層車頭玻璃甩脫，下層車頭玻璃亦嚴重損毀。有工程人員在場了解事件，拖車亦在場準備。汽車交通運輸業總工會第一副主席張子琦表示，巴士於車廠內翻側屬罕見意外，因巴士一般於車廠內行駛的車速都不會太快，他表示仍在了解事件成因。

消息：有人駕巴士玩樂

九巴回覆指荔枝角車廠一輛作出租用途的非專營巴士，在廠內行駛期間發生意外，事件中無人受傷，已報警處理。九巴晚上補充回應指，會嚴肅處理事件，涉事的員工已即時停職，並展開紀律調查。據了解，事件涉及數名車長，疑有人事發時駕巴士玩樂肇禍，而有關人士於事發後被詢問，曾一度拒絕承認，據悉九巴對事件絕不姑息。

曾被稱為「超時代巴士」

是次翻側的九巴型號為Neoplan Centroliner，該車型於1998年最先由九巴向德國利奧普林車廠引入，當時九巴將該款巴士稱為「超時代巴士」，包括配備單一連體式不鏽鋼車身連底盤，令避震功能良好及減少噪音，同時配備電子潛望鏡及液晶體儀錶板等，該車型主要行駛新界路線，包括屯門、天水圍、元朗等。而新巴亦於2000年引入Neoplan Centroliner，並稱之為「新里程新巴」。

2016年起退役

惟於2006年，九巴發現該款車型經常行走斜坡及快速公路，會導致巴士底盤出現嚴重耗損，並安排其中一部巴士運回德國檢查研究，最後以加固車盤解決問題。該車型於2016 年底開始陸續退役，至今年2月所有於專營巴士服務的Neoplan Centroliner已經退役。而九巴去年將其中兩輛Neoplan Centroliner，轉至陽光巴士作出租服務。今次意外的巴士，曾行駛鑽石山荷里活廣場至啟德郵輪碼頭穿梭巴士路線。