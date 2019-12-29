【和你Shop】歷周末示威　上水廣場冷清　內地客如常shopping

上水水貨客問題困擾多年來一直未解決，網民昨日發動「和你shop」，於上水廣場一帶驅逐內地客及水貨客，期間有示威者踢倒內地客的行李箱，貨品散落一地，更有人狂踩貨品，宣洩不滿。事隔一日，網民雖再發起「和你Shop」，但未見有示威者聚集。有商舖職員指今日人流明顯減少，有內地客則無懼示威繼續掃貨，明言「警察會保護我們」，亦有北區居民就坦言長遠希望政府減少簽發單程證，免令上水淪為大陸。

上水廣場全日相對平靜，有商舖職員表示，今日早上人流與以往一樣，至下午後人流明顯減少，商場平日會水洩不通，但今日明顯不算擠迫。商舖職員坦言，贊成繼續推行「和你shop」等示威活動，因為可以減少內地客來港，雖然不知道公司立場，但每次商場發生示威活動，公司都會以員工安全為先，立即落閘，而據他所了解，內地人來港主要補貨，所以很多人會到出事前一刻才會離開。

內地客：曾路經示威區 一切和平

肇慶人江先生每個月都會來香港購物，他稱昨日來港後先到尖沙咀，今日才到上水，他認為香港仍然安全，曾試過與遊行人士擦身而過，一切和平，如果遇到有示威者破壞他們的行李或貨物會盡快離開，亦相信警方會向他們提供保護，因此對香港現況不太擔心，仍然會繼續來港購買日用品，而且由於購買數量多，有需要帶行李箱來港。

區居憂上水淪大陸

北區居民鄧生認為，上水水貨客問題難以解決，對於昨日網民發起「和你shop」期間，有示威者踢內地旅客行李箱，鄧估計示威者或許都是北區居民，多年來飽受折磨才會情緒發洩，又指「警察都有發洩情緒的時候啦」。不過，鄧認為「和你shop」不是一個可以長期舉行的示威活動，因為北區並非四通八達，亦難以聚人，長遠冀望政府減少批出單程證，減少內地客湧港，「唔好令上水好似大陸」。