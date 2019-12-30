【警方記者會】防暴被指影記者放上TG　警認曾拍攝現場否認上載

九龍灣德福廣場上周六（28日）爆發「和你shop」示威活動，警方全日在九龍灣港鐵站佈防，截查可疑人士。有報道指，當日傍晚6時許，一名防暴警員疑似向記者方向舉機拍攝後，社交媒體Telegram就有人上載一張角度脗合的照片，現場記者懷疑相片與該名警員有關。警察公共關係科總警司郭嘉銓承認，報道所指的警員當日的確有拍影現場環境，目的與指揮中心交代現場情況，而該名警員並沒有報道所指的Telegram賬戶，因此認為並非警員所為。至於是否有可能是指揮中心內部流出照片，或有警員取得後上載上網？郭稱「求奇攞一張就話係警員放上網，要我哋去解釋係好困難」，明言現時未發現有警員將相片上載。

警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，警員用手機拍攝大環境，目的旨在向指揮中心交代現場情況。（陳浩然攝） 不會影大頭 警察公共關係科總警司郭嘉銓今日出席警方例行記者會時回應事件，指一直以來，前線警員都需要與指揮中心保持緊密聯絡，知道現場情況，以作評估及調派支援，因此前線警員會配備電話或相機進行拍攝，交代現場環境及有甚麼人，強調警員只會拍攝大環境，並不會拍攝個別人士的「大頭」。 指該名警員沒有相關TG賬戶 郭續指，經了解後，當晚的確有警員在九龍灣拍照，目的只是與指揮中心溝通，「問過相關同事，佢根本就冇聲稱嘅社交媒體（Telegram）賬戶，更加唔會有機會將相片上載上去，亦唔會有大頭相片」，希望媒體報道時能根據事實報道，如僅以「懷疑」、「疑似」、「有人說」、「可能」就去報道是不負責任。

「搵唔到有同事將相片放上網」

至於會否是指揮中心內，有警員私下流傳照片後再上載上網？郭直指現時有很多子虛烏有的指控，報道中用「疑似」、「懷疑」、「可能」等字眼，並沒有確實證據，「社交媒體上隨意可以搵到好多照片，求奇攞一張就話係警員放上網，要我哋去解釋係好困難」，重申如有確切證據，可到投訴警察課投訴，「目前為止，我哋搵唔到有同事將所謂記者相片放上網」。

相片已刪除 賬戶亦退群

據《立場新聞》報道，當日下午6時許，一名行動呼號「KE T2-2 Pln Crd」防暴警員在九龍灣港鐵站駐守期間，懷疑向記者方向舉機拍攝，未幾，一張角度相近的照片就於一個Telegram群組上流傳，惹現場記者猜疑，一度上前查問，警員當時未有回應，稍後相關照片被刪除，而上載相片的賬戶「Black grey」，其後更被發現曾經活躍多個示威行動群組。