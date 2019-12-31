【港島爆竊】海南獨行賊灣仔爆格斷正　揭一年犯17案專爆商廈

海南獨行賊持雙程證來港犯17宗爆竊案被捕。警方表示，近月港島區爆竊案有上升趨勢，進行情報分析後，今日於灣仔一商業大廈截查一名可疑男子，在其身上檢獲他人信用卡及爆竊工具，以涉嫌爆竊將其拘捕。調查揭發疑犯針對低保安商業樓宇爆竊，另涉今年16案，涉款50萬元，今日到埗隨即再犯案斷正。警方提醒年近歳晚，市民應小心防盜。

警方在疑犯身上檢獲爆竊工具。（陳浩然攝）

港島區爆竊案上升 反爆竊行動拘一漢

港島總區重案組總督察許康傑表示，鑑於港島區爆竊案在過去數月有上升趨勢，重案組進行一系列情報分析，就針對商業大廈的爆竊案，昨日進行反爆竊行動。晚上約8時，探員在禮頓道一幢商業大廈對出截停一名男子，在其身上搜出懷疑贓物，包括頸鏈、現金、銀包及不屬其所有的信用卡，以及一批爆竊工具，包括一支士巴拿、一支鏍絲批及兩條百合匙等。探員其後在大廈內進一步調查，確認一個單位被爆竊，遂聯絡戶主。經點算後，確認信用卡為戶主所有，該名男子涉爆竊被捕，現正扣查。

海南漢持雙程證 一年犯17案

疑犯42歲姓徐，中國籍海南省人，持雙程證來港犯案，此前在港無刑事紀錄，為獨行賊。警方稱，有理由相信他與過去12個月港島區內16宗爆竊案有關，連同今次犯下17宗案件，全部針對商業大廈，偷去現金及手錶等，總值約50萬元 。

專揀低保安商業樓宇 事前踩線無記號

許康傑指，疑犯每次來港犯一案，並會選擇保安相對不嚴密的商業樓宇，事前踩線，在目標單位附近勘察一次，不會留下記號，在適當時機撬門進入單位搜掠。疑犯昨日來港隨即犯案，但警方情報分析指該商業大廈可能有人犯案，遂展開反爆竊行動，將其拘捕。

疑犯涉17宗爆竊案，偷50萬元財物。（陳浩然攝）

港島6月至今偵破48宗爆竊案拘8匪

許康傑又指，6至12月期間，港島區刑偵單位不斷進行情報主導的反爆竊行動，共偵破48宗爆竊案拘8匪，他們全被檢控。警方呼籲年近歲晚為竊匪犯案旺季，市民大眾應加緊防盜，保安業從業員謹守崗位，加強巡查及截停出入的可疑人士，如遇身份不明的可疑人士盡早報警。警方會彈性調配資源，應變不斷轉變的罪案趨勢。