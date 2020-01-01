【元旦BB】四名BB搶閘出世　容祖兒作曲家黃太誕下3.3公斤女嬰

踏入2020年，四名嬰兒搶閘出世！當中元旦女B父母黃生黃太同為音樂人，母親懷胎五個月時仍參與容祖兒2019年「Pretty Crazy演唱會」的音樂演奏。黃太笑言B女自幼受音樂薰陶，每逢聽到歌聲就會「踢肚」；另一名元旦B女亦搶閘出世，其父母胡生胡太為公務員，新手爸爸胡先生期望，踏入新一年，希望有曙光解決現時社會問題，亦祝福大家身體健康！

容祖兒作曲家「黃太」誕下一女 新手父母均從事音樂行業

作曲家誕下一女「黃啦啦」 新手父母均從事音樂行業

於九龍塘浸會醫院凌晨零分出生的元旦B女「黃啦啦」，其父母黃生黃太均為本地音樂人，曾參與演藝界多項製作。黃太從事演唱會彈琴、小提琴演奏，曾參與容祖兒2019年「Pretty Crazy演唱會」及參與流行曲「16號愛人」作曲。而黃先生則從事電影配樂，他曾參與製作電影「志明與春嬌」。

新手父母笑言，女嬰在懷孕期一直受音樂薰陶，每逢聽到歌聲就會「踢肚」，黃太懷孕近五個月時仍為容祖兒「Pretty Crazy演唱會」演奏19場，「BB好犀利，聽足19場歌」。她工作至37周才放產假，曾笑言向BB指:「你畀媽咪放多D假先出嚟啦」，怎料BB如她所願，在媽媽胎中多留數天，成為元旦BB。

3.3公斤中大碼嬰兒需緊急開刀

「冇諗到佢會1月1日出世，因為預產期係12月28日。」黃太於12月31日作動入院，原本打算自然分娩，惟BB「頭太大」是一個中大碼嬰兒，經醫生及助產士評估後決定要緊急開刀。「咁大個人第一次做手術，好緊張、打咗幾次麻醉針先成功」，黃太稱讚醫生及護士十分專業、臨危不亂。黃太旁的護士表示：「社會上唔同岡位嘅人都發揮其長處，令社會繼續運作。」

取名黃海令Skyla 寓意天空、海及音樂

黃生黃太表示，愛女名為黃海令，乳名為黃啦啦、英文名為Skyla，寓意天空、海及音樂。他們希望女兒能快樂成長，「自由自在唱佢鍾意嘅歌！」父母同為音樂人，當然希望女兒能一同享受音樂，若女兒有其他興趣或才藝，他們都不會阻繞。

「想佢可以自由選擇鍾意做嘅事！」對於有人會稱2019年為香港最壞時代。黃太直言，懷孕三個月時仍未敢跟朋友分享喜訊，「因為香港發生好多事，成日睇新聞情緒會有好多起伏」，她期望1月1日新開始，香港人能開開心心，「少啲唔好事情發生，大家願望成真！」

伊利沙伯醫院元旦B女「阿閃」 父母為政府公務員

元旦BB女「阿閃」搶閘出世 父母為政府公務員

於伊利沙伯醫院搶閘出世的「元旦BB女」彤彤，重2.76公斤。父母胡生胡太均為政府公務員。新手父母胡生胡太表示，他們結婚兩年，未有預料女兒於一月一日出生。而女兒乳名為「阿閃」，原因是胡太產前檢查時，照超聲波發現女兒心臟「閃吓閃吓」而得此名。

新手爸爸胡先生：望有曙光解決現時社會問題！

「過去一年真係發生好多事，嚟緊都希望有曙光，可以解決到香港現時嘅社會問題，令到BB可以開心咁快樂成長。」對於過去一年香港的局勢情況，胡先生表示自己未有想太多，只是平常心面對。

新手父母：新一年希望大家身體健康

「媽媽都好辛苦，見佢塊面都紅晒，都好心痛，都好多謝太太畀個新生命我！」胡先生表示，原本估計女兒於去年12月31日出世，但是至今年1月1日元旦凌晨出世。他們坦言希望「阿閃」可以健康快樂成長，不會給予太多壓力女兒。胡太則表示，孕育迎生命不容易，「需要放棄自己嘅夢想生活去照顧一個BB，媽媽真係好偉大，所以好多謝天下嘅媽媽。」她表示新一年希望大家身體健康，大家都開開心心。

年輕父母三年抱兩 希望兒子健康快樂成長

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於九龍塘浸會醫院凌晨12時05分出生的「元旦B仔」，父母鄭生鄭太為內地人，他們指仍未為愛兒改名。鄭太表示，未有料及兒子於元旦出，因為預產期為1月17日，「元旦B仔」仍有一名哥哥前年出生，因此鄭生鄭太屬三年抱兩。被問及對兒子的期盼，鄭太指希望兒子可以健康快樂成長。