【車cam曝光】貨Van輾過兩售貨員一死亡　82歲教車師傅被捕

油塘下午發生奪命車禍，一名82歲姓黃教車師傅，駕駛的貨Van失控，輾過兩名途人，其中一送院後證實死亡。意外一刻的車cam曝光，從片段所見，客貨車先失控，撞向水馬，當時三名途人背向客貨實，正在橫過馬路，未及有反應，車輛已撞至。客貨車撞倒其中兩名途人，再將兩人輾過，兩人都沒有反應，救護員到場將兩人送往聯合醫院，其中一名一名53歲姓林男途人送院亡，另一名46歲姓鄭男途人清醒。

工權會 ：死者為電器銷售員

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，工權會對意外深感難過，事後已派員接觸傷者及死者家屬，兩人為分別為姓林及姓鄭的售貨員，當時離開事發附近的店舖，前往地鐵站見客，當兩人行經涉事地方過馬路時，於油塘高輝道被剷上行人路的客貨車撞倒。

當時死者離貨車較近，被撞時飛彈數米，當場倒地重創浴血昏迷，送院後不治，鄭姓工友則手受傷，經治療後已出院。蕭倩文稱，死者是電器銷售員，未婚，很弟弟一家同住，家中收入主要靠死者及弟弟，由於弟弟有妻子及幼兒要照顧，難於支付殮葬費，工會協助申請基金。死者不幸遇上意外，家人對此十分傷心。

意外現場的行車路留下大灘血迹以及一個學牌。據了解，涉事教車師傅指車身機械失靈肇禍。事後警員在場調查案件，該名82歲姓黃教車師傅，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。據了解，涉事的八旬教車師傅入行數十年，他為私人教練，平時於不同地區教車。