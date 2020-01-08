【悼念周梓樂‧直播】周同學離世兩個月　市民尚德停車場燭光悼念

22歲科大生周梓樂去年11月4日，在將軍澳反修例衝突期間，於尚德停車場墮下，導致腦出血、盤骨碎裂，於11月8日不治。事隔兩個月，有網民發起今晚8時到尚德停車場外十字路口悼念周梓樂，呼籲市民帶同蠟燭及鮮花到場。晚上近8時，於尚德停車場外已有近百名市民到場，於自設祭壇位置點亮燭光及獻花。
【21:38】現場有多名黑衣人到場，行到附近垃圾房將膠欄、木櫃、梳化等雜物搬走。
【20:48】市民仍陸續到場點起燭光及獻花，有人呼籲希望大家要尊重悼念會，不要高呼口號。
【20:26】有三輛警方衝鋒車亮燈駛至近現場唐俊街及唐明街交界，令在場氣氛一度緊張，但警車並未有停下及調頭離開。在場有參與人士持螢光棒指揮交通，停車場上亦有市民圍觀。
【20:15】市民繼續於現場獻花及點起蠟燭，並不時高叫口號。而現場聚集市民聚多，有部分人士站到近唐明街馬路邊，佔據一條行車路，有在場市民呼籲盡量靠行人路站。
【20:09】到場市民於晚上8時09分，為周同學低頭默哀。
多名黑衣人到場。（黃廸雯攝）
大批市民晚上到尚德停車場，悼念周梓樂離世兩個月。（黃廸雯攝）
尚德停車場外祭壇點起燭光。（黃廸雯攝）
周梓樂於去年11月4日凌晨，於尚德停車場3樓墮下2樓重傷，留醫至同月8日證實不治，周同學於上月12日設靈，不少市民、學生等到場悼念周同學，場外及大圍站外排起人龍，而天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、藝人何韻詩及阮民安亦有到場。
墮樓原因成謎
領展於事發後公開多條尚德停車場內的閉路電視片段，其中於當日凌晨零時38分、零時47分及零時49分的片段中，見到疑為周同學的身影出現於停車場2樓，惟未有拍到其墮樓經過。警方早前指警員當晚曾兩度進入停車場，包括於星期日晚11時06分至20分左右，當時死者不在停車場內；而第二次則於星期一凌晨1時04分後，警方進入停車場時，消防員差不多於同一時間正為死者急救。警方指對於有人指控警方曾於停車場內追捕死者，甚至將死者推倒致他失足墮下，警方澄清絕無此事。