【悼念周梓樂‧直播】周同學離世兩個月　市民尚德停車場燭光悼念

22歲科大生周梓樂去年11月4日，在將軍澳反修例衝突期間，於尚德停車場墮下，導致腦出血、盤骨碎裂，於11月8日不治。事隔兩個月，有網民發起今晚8時到尚德停車場外十字路口悼念周梓樂，呼籲市民帶同蠟燭及鮮花到場。晚上近8時，於尚德停車場外已有近百名市民到場，於自設祭壇位置點亮燭光及獻花。

【21:38】現場有多名黑衣人到場，行到附近垃圾房將膠欄、木櫃、梳化等雜物搬走。

【20:48】市民仍陸續到場點起燭光及獻花，有人呼籲希望大家要尊重悼念會，不要高呼口號。

【20:26】有三輛警方衝鋒車亮燈駛至近現場唐俊街及唐明街交界，令在場氣氛一度緊張，但警車並未有停下及調頭離開。在場有參與人士持螢光棒指揮交通，停車場上亦有市民圍觀。

【20:15】市民繼續於現場獻花及點起蠟燭，並不時高叫口號。而現場聚集市民聚多，有部分人士站到近唐明街馬路邊，佔據一條行車路，有在場市民呼籲盡量靠行人路站。

【20:09】到場市民於晚上8時09分，為周同學低頭默哀。