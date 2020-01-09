太古城行人過路「黑盒」退役　網民嘆不捨：再見了我們的回憶

獨一無二!位於太古城、指引行人過路的一對按鍵「黑盒」，近日被發現拆去更換成常見的「黃盒」，有網民及街坊大感不捨，認為舊款黑盒印有文字，較為清楚。同類黑盒啟用於七十年代，自2003年起已逐漸被「黃盒」取代，但因太古城道該段過路線屬私人路段，因此「黑盒」仍獲保留。

太古城中心地下太古城道一段行人過路線的兩個黑盒近日被拆走。（資料圖片）

全名為「電子行人過路按鍵」的黑盒，運輸署於七十年代起已開始使用，上面除設有按鍵，燈箱上亦印有「按掣及等候訊號」及「等候」，當行人透過觸按盒上按鍵，即可啟動裝置及亮起「等候」字樣，過路處的行人過路時段隨後就會啟動。而自2003年起，本港開始轉用被稱為「黃盒」的電子行人過路發聲按鍵連震動組件 （電子發聲按鍵），其用法與舊款黑盒相同，不同之處為底部裝有震動組件，方便視障人士使用。

近日該兩個黑盒亦被拆走換上新款「黃盒」。（余睿菁攝）

近期被更換成「黃盒」

而自新款「黃盒」啟用過後，舊款黑盒陸續被取代拆走，因此現時黑盒已幾乎絕跡於本港道路，但有包括於屬私人業權，或不屬運輸署管理範圍的路段，則有機會可以見到黑盒蹤影，包括太古城中心地下太古城道一段行人過路線的兩個黑盒。惟近日有市民發現，該兩個黑盒亦被拆走換上新款「黃盒」，有網民嘆言「真心覺得舊式靚好多」、「再見了我們的回憶」。

小朋友：舊款黑盒印有文字，較為清楚

市民謝太與兒子Ronald，今日如常經過太古城道一段行人過路線，謝太指起初不知道黑盒已消失，經記者提醒後，則記起舊款已被更換，謝太坦言平日甚少留意，亦對黑盒被更換沒有感覺，但Ronald則表示感到少許不捨，因為舊款黑盒印有文字，較為清楚。另一名市民黃小姐知道黑盒已被更換，但不知何時起被換，平時都知道其用途，亦有教小朋友使用，但對於被更換沒太大感覺。