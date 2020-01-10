【全港監控】食環澄清「捉垃圾蟲」天眼無人臉識別　一個月內刪片

近日網上流傳，政府部門於深水埗一處後巷安裝的攝錄機，有網民質疑署方的攝錄機具有人臉識別功能。食環署澄清，該個置設街道的網絡攝錄機，並無安裝人臉識別功能或無線射頻辨識功能。該絡攝錄機用作監察非法棄置垃圾黑點，至於可疑個案錄像片段經署方抽查後，會約一個月內刪除。

近日網上流傳，政府部門於深水埗一處後巷安裝的攝錄機，有網民質疑署方的攝錄機具有人臉識別功能。日前食環署澄清，該個置設街道的網絡攝錄機，並無安裝人臉識別功能或無線射頻辨識功能。（網上圖片）

食環署：安裝的網絡攝錄機 並無人臉識別功能

食環署表示，對於有網上謠傳指食物環境衞生署（食環署）透過安裝具有人臉識別功能，或無線射頻辨識功能的網絡攝錄機收集個人資料。食環署昨日（9日）澄清，該署安裝的網絡攝錄機，並沒有安裝人臉識別功能或無線射頻辨識功能，有關謠言並非事實。

​食環署發言人重申，安裝網絡攝錄機主要是監察非法棄置垃圾黑點，遏止非法棄置垃圾的違法行為，以改善環境衞生。所有錄像均妥為保管，一般沒有涉及可疑個案的錄像片段會在食環署抽查後，約一個月內被刪除。

前年六月起 各區棄置「垃圾黑點」安裝攝錄機

據立法會去年12月的文件，食環署現時於全港150個非法棄置垃圾的地點安裝了網絡攝錄機。食環署每月隨機抽樣檢查錄像片段，沒有拍攝到可疑個案的片段會被刪除，錄像片段平均保留約一個月。

翻查資料顯示，前年六月起，食環署在各區棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機，以便監察有關違例情況及策劃更有效的執法行動，改善個別地點經常被人棄置垃圾，特别在午夜或清晨時分。

過去兩年 37度向警務處提供錄像片段

由2018年6月至2019年11月，食環署因應政府部門，基於罪行的防止或偵測用途的要求，而提供錄像片段的資料共38次，當中37次向香港警務處提供，另外一次向香港海關提供資料。