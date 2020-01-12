【尖沙咀劫巨款】三名16歲青年收8000蚊　劫內地珠寶商千萬元被捕

一名內地珠寶男商人昨晨(11日)途經尖沙咀漆咸道南時，遭四名賊匪打劫，一個載有價值約1000萬港元外幣的行李篋被搶走。警方根據賊人遺下的銀包及CCTV追查，於昨晚拘捕其中三名賊人，年齡僅16歲，部分已輟學及有黑社會背景。據了解，幕後主腦以金錢利誘青年犯案，每人酬勞達8000元，作案時沒有接應車輛，需自行乘交通工具逃走。據悉尚在三人在逃，警方正追查幕後主事人及劫款下落，不排除有更多人被捕。

消息指，幕後主腦以8000元酬勞利誘青年犯案，但無安排接應車協助逃走，青年需自行乘交通工具離開。警方根據賊人在現場遺下的一個LV銀包成功追緝賊人，昨晚 （11日）及今日（12日）凌晨分別於荃灣區及青衣區拘捕三名16歲本地男童，涉嫌行劫，他們現正被扣留調查。三名16歲被捕人中兩人已輟學，另一人仍在學，三人同邨長大互相認識，案中尚有三人在逃。

被捕青年輟學 有黑社會背景

油尖警區助理指揮官（刑事）警司曾仲斌交代案情時指，昨晨8時27分，一名持雙程證的珠寶店男職員途經漆咸道南23號外時，突遭四名男子拳打腳踢，男職員頭、手及腳部受傷，其載有總值1000萬港元外幣的行李箱被搶走，當中包括英磅、美元、加幣及歐元。油尖警區重案組接手調查後，於昨晚拘捕3名16歲男子，正追查其餘三名在逃人士，不排除更多人被捕。

曾續稱，昨日其中一名賊人行劫期間遺下銀包，警方根據資料及附近閉路電視成功緝捕賊人。初步調查發現，3名被捕人從小互相認識，部分已經輟學，甚至有黑社會背景，犯罪分子利用金錢招攬3名被捕人進行違法行為，警方暫檢獲少量金額，正追查劫款去向。曾又指出，年輕人意智比較薄弱，容易受金錢利誘參與非法活動，呼籲家長及學校多了解年輕人，勿讓他們誤入歧途，又提醒市民本港最近經常發生大額劫案，應小心處理交易。

事發於昨日上午8時許，一名男子途經尖沙咀漆咸道南25號對開時，有4名可疑人上前追打事主，再搶去其行李篋後逃去。現場消息指，其中一名賊人逃跑時，意外掉下其銀包，並留在事發現場，事主隨即拾起，並交給警員調查。據了解，銀包內有證件，警方通緝一名男子。

據了解，事主姓黃39歲，來自潮洲，從事珠寶生意。昨晨持雙程證入境後，乘地鐵離開尖沙咀站，欲前往漆咸道南29號溫莎大廈的寫字樓。當時他感到疑有人尾隨其後，走至漆咸道南25號時，被四名劫匪包圍。四名賊人為中國籍男子，犯案時沒有配戴口罩，赤手空拳狂毆事主，並搶去事主的行李篋。行李篋全為現金，包括有美金、英磅及歐元，現金總額約1000萬港元。

警員翻查漆咸道南25號大廈的CCTV。而事主亦在場協助調查，其後警員陪同事主返回溫莎大廈的寫字樓調查。至早上11時，警員陪同事主離開溫莎大廈，返回警署協助調查。