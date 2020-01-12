懲教署舉行一百周年慶典啟動禮　張建宗讚揚默默耕耘

懲教署自1920年成立以來，至今年踏入一百周年。懲教署今（12日）於中環大館舉行「懲教署一百周年慶典啟動禮」暨嘉年華活動，政務司司長張建宗出席啟動禮，並擔任主禮嘉賓。他致辭時表示，懲教署與時並進，努力以穩妥、安全和專業的方式維持懲教院所的高度紀律之餘，亦致力通過推行多元化的計劃和活動，推動更生工作。在過去一個世紀，懲教署一直默默耕耘，不斷進步，為保障公眾安全和防止罪案，作出極大貢獻。

張建宗亦讚揚懲教署致力鼓勵社會接納和友善對待決意改過自新的人士，推廣守法和共融觀念。他提及懲教署在2008年開展「更生先鋒計劃」，向青少年宣揚「奉公守法、遠離毒品、支持更生」的訊息，至今已有超過38萬人次參與計劃。至2018年，懲教署更成立一支「更生先鋒領袖」的青少年制服團隊，凝聚具領袖潛質的青少年人才，透過多元化訓練，幫助他們發展潛能，提倡守法和支持更生的觀念。

啟動禮暨嘉年華活動以「懲教一百載 智慧創未來」為題，正式展開本年一連串的慶典活動。在啟動禮的重點表演環節，大會透過舞蹈表演闡述懲教工作在過去一百年的蛻變，由以往着重安全羈管，發展至懲教並重，積極推動更生和社區教育工作，並發展智慧監獄系統。

在嘉年華活動方面，大會設置不同攤位遊戲，安排懲教人員穿着懷舊制服，讓市民拍照留念。嘉年華更有不少創新活動，例如設置擴增實境互動攝影分享，市民掃瞄二維碼後，便可在電子屏幕穿上虛擬懷舊制服，並加插特色圖案，製作出獨特的個人照片。大會亦設立3D立體攝影區，描畫部分懲教院所的外貌，並配上智慧監獄的元素，讓市民「打卡」。

懲教署推出一百周年主題網頁，公眾可於網站內瀏覽一連串慶典活動的時間表，詳情請瀏覽 www.csd.gov.hk/100a/。