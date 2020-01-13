【三度遇劫】非法油站柴油平逾六成　業界質疑油公司壟斷抬價

葵涌呈祥道一個懷疑非法油站連續三日遇劫，揭發類似經營模式的路邊加油站在運輸業內頗受歡迎。有業內人士透露，這類加油站的柴油格價比油公司平宜一大截，每公升售價約5元，平逾六成，加上油公司市場壟斷，定價過高，大公司用「油卡」又享大額折扣，變相一般小車主或小規模公司難以承擔，路邊加油站應運而生。消防處表示，呈祥道的非法加油站是黑點之一，消防處會向涉案人士作出檢控，並考慮撤銷有關危險品車輛的牌照，消防去年曾於上址巡查28次，並作出5次檢控。

陸路交通運輸業大聯盟召集人蔣志偉向香港01表示，現時油公司與路邊加油站的柴油價格有很大距離，油公司每公升柴油由14至15元不等，但路邊加油站可低至5元，然而兩者都屬同一款油，但價錢相差1.8至2倍，因此路邊加油站在業內有市場，行內人士光顧亦十分普遍。

批評油公司零售價升幅猖狂

蔣質疑，現時各間油公司壟斷性合謀定價，將零售價定位過高，加上近年升幅猖狂，「唔係加快減慢，係幾乎唔減，例如油價加1蚊，到國際油價回落時，只係減你1毫子」，難免有車主選擇到較便宜地方入油。

蔣又批評，油公司向大財團靠攏，向大公司提供「油卡」，車隊可享半價優惠入油，大約每公升6元左右，相反，小車主在油價高企下，所得的折扣優惠僅約10%，在如此不公平的競爭環境下，長遠難以承擔。

消防：去年曾於呈祥道巡查28次 作5次檢控

消防處回覆香港01查詢時表示，為了更有效打擊非法燃油轉注（俗稱非法加油）活動，消防處於2015年1月成立專責打擊非法燃油轉注的特遣隊。葵涌呈祥道近五號迴旋處路邊的非法加油站，現為消防處監察的非法加油黑點之一。消防人員於今日（13日）下午到上址作出突擊巡查，並發現有貯槽車正進行非法燃油轉注的活動，消防處會向涉案人士作出檢控，並考慮撤銷有關危險品車輛的牌照。

在2018年至2019年期間，消防處就該處共作出了28次巡查，並就違反《危險品條例》及《消防（消除火警危險）規例》的相關規例提出了5次檢控，合共充公了2,475公升的柴油。消防處會繼續密切監察該處的非法加油活動，如發現有任何違反消防及危險品條例的情況，消防處定必採取相應的執法行動，從而遏止有關的非法行為。

消防處可根據下列法例打擊非法燃油轉注活動：

相關法例 罰則 (1) 香港法例第95F章《消防（消除火警危險）規例》第19（1）條

如任何人為提供受管制物質（第5類危險品，如電油或柴油等）以供轉注入汽車的油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。 違者一經定罪，可處罰款100,000元及監禁6個月。其後每次定罪，可處罰款200,000元及監禁1年。 (2) 香港法例第295B章《危險品（一般）規例》第121條

任何人不得直接從貯槽車（俗稱「油缸車」）將燃料注入任何車輛。 違者一經定罪，可處罰款5,000元。 (3) 香港法例第295章《危險品條例》第6條 除根據並按照該條例批給的牌照外，任何人不得製造、貯存、運送或使用任何危險品。 違者一經定罪，可處罰款25,000元及監禁6個月。

消防2018年檢獲23萬公升非法柴油

翻查消防處2018年年報，根據《危險品條例》、《危險品規例》和《消防（消除火警危險）規例》成立的打擊非法燃油轉注特遣隊，通過策略性規劃和與香港海關交換情報，迅速有效遏制非法燃油轉注活動。截至2018年年底，特遣隊進行了941次巡查，並對132名疑犯採取法律行動，檢獲超過234,764公升柴油。

為加強對危險品的執法行動，更妥善保障公眾安全，危險品巡查專隊於2017年全面投入運作。隨着專隊成立，處方採取積極的情報主導策略，加強執行《危險品條例》。在新行動模式下，處方透過預先策劃行動，及早有效打擊所發現的非法燃油轉注活動及過量貯存危險品行為。處方年內進行合共5,141次巡查和45次預先策劃的行動，並截查863部車輛。