【奪命工傷】鰂魚涌重建地盤　57歲男工人被起重機夾斃

今（13日）下午2時許，鰂魚涌華蘭路22號一個重建地盤發生工業意外，一名姓黃57歲男工人在一部流動式起重機尾部與附近圍欄之間夾到，清醒送往東區醫院搶救，其後被證實死亡。警方經初步調查，相信事件無可疑，案件列作送院時死亡。據了解，死者育有兩名兒子，其中一人未成年。

工業傷亡權益會提醒承建商，進行吊運工序前必須確保吊運現場清空，以免在場工人進入機械操作範圍，確保現場所有機械妥善和安全運作。工業傷亡權益會要求勞工處立即停止地盤運作，徹查並交代意外原因，避免同類意外再度發生；如發現有人違反安全條例，必須作出檢控。

地盤內設有一部紅色吊機，現場消息指該吊機擊中事主。(林振華攝)

勞工處發出「暫時停工通知書」

勞工處表示，意外中一名男工被夾於一部流動式起重機尾部與附近圍欄之間，送院後證實不治。對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。勞工處在得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查。勞工處已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止在該地盤事發範圍內使用流動式起重機，直至處方信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁六個月。

就今日的意外，勞工處會於日內在網頁發放「職安警示」及透過電子郵件通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。

勞工處會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金。勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。

為了保障所有在工作中的僱員的安全及健康，勞工處呼籲僱主必須提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統。僱員亦須與其僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。