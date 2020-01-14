【油塘男墮樓亡】網傳拍片外傭被捕　警：「有心人」捏造事實

油塘高翔苑昨日(13日)發生墮樓事件，一名男子從走廊窗口墮下地面身亡，警方調查後事件無可疑。警方曾強烈譴責別有用心的人造謠生事，誣衊死者是由警方從高處推下致命。今日(14日)再有人指警方對拍攝墮樓外傭作出拘捕。據了解，警方並沒有拘捕該名外傭，而這位外傭亦非任何警務人員的雇傭。

事主疑於29樓梯間一個高約5至6呎的氣窗墮下。

據了解：警方並無拘捕該名外傭

昨日(13日)油塘高翔苑高康閣，一名34歲姓郭男子墮樓亡。互聯網上載一段疑為死者墮樓片段，一名人士從現場高層一窗口墮樓，期間撞向橫樑，有住客用手機拍攝整個過程。近日網上流傳，拍攝網片的住客為外傭，有指該名外傭被警方拘捕。據了解，警方並沒有拘捕該名外傭，而這位外傭亦非任何警務人員的僱傭。

地盤工墮樓亡 警方譴責有人造謠生事

事發在周二(13日)油塘高翔苑，一名地盤工墮樓亡。警方初步調查後，死者身上並沒有發現任何可疑傷勢，而死者亦沒有在任何反修例活動中被捕，事件無可疑，交由觀塘警區刑事調查隊跟進，案件暫列作「自殺」案處理。據知，死者近日似不開心，但未見在經濟或感情上有問題。警方表示，有「有心人」捏造事實，誣衊死者是由警方從高處推下致命。警方強烈譴責別有用心的人造謠生事，嚴正聲明絕無此事。警方希望造謠生事的人可以尊重死者及其家人，不要再作毫無根據的揣測及指控。警方對造謠者的行為深表遺憾。警方敬請市民明辨是非，別墮入造謠者的圈套。