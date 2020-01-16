【又一城重開】關閉兩月職員調任分店　小巴生意慘淡　替工無工開

反修例運動引發連場示威衝突，其中九龍塘又一城商場11月經歷聖誕樹被縱火焚燒，圍牆玻璃粉碎，關閉逾兩個月維修，今早（16日）7時重開。農曆新年將至，又一城商場缺乏喜慶新年裝飾，但有播新年歌。商場電梯未修復完成，部分仍在維修中。商場職員多為外判工，包括美食廣場清潔員及店舖清潔員均表示過去兩個月「有工開」。 有任連鎖服飾店的職員向記者透露，又一城關閉期間，員工需到其他分店上班，即使兼職售貨員仍可選擇到其他分店工作。而往來又一城及慈雲山的專線小巴則生意慘淡，班次縮減，全職司機已休息多幾天，但替工司機卻「冇工開」。

農曆新年將至，又一城商場缺乏喜慶新年裝飾，但有播新年歌。

尚餘一星期，農曆新年到臨，大型商場濃厚節日氣氛，在剛剛重開的又一城商場不復見。經歷兩個月前聖誕樹縱火及大大小小破壞，又一城拆除鋼板重見天日，僅播新年歌而未見新年裝飾。商場電梯亦未完全修復，部分仍在維修中；亦有運動用品店結業。

商場職員多為外判工，包括美食廣場清潔員及店舖清潔員均表示過去兩個月「有工開」。有任連鎖服飾店的職員向記者透露，又一城關閉期間，員工需到其他分店上班，即使兼職售貨員仍可選擇到其他分店工作。另一服裝店職員表示，商場圍封後，員工都同樣被調派到其他分店工作。至兩星期前得悉重開日期後，便返回又一城分店進行整理及清潔工作。

駕駛來往又一城及慈雲山的73號專線小巴的余司機表示，自又一城暫停開放後，小巴生意慘淡。（陳諾希攝）

駕駛來往又一城及慈雲山的73號專線小巴的余司機表示，自又一城暫停開放後，小巴生意慘淡，尤其在放工時間，乘客寥寥可數。「原本我哋有13架車，不過上兩個月都停咗兩架車，司機就輪流放多日假。」不過他直言，情況對他影響不大，「公司就賺少好多喇！但我哋長工計日薪嘅，走幾多轉車都係咁。但我哋都要減人手，反而變咗啲替工冇工開。」

余認為，乘客一般由九龍塘港鐵站經又一城到小巴站，惟過去兩個月，商場通道關閉，乘客需要繞路才能抵達小巴站，「兜咁遠路，好多人都直接搭地鐵去黃大仙搭37號上慈雲山啦！」余續指，雖然今日開始回復正常，惟早上上班時間生意仍較遜色，「相信啲人未慣啫。」