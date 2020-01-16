【跨境販毒】海關破15宗販毒案　檢＄310萬毒品　拘17人最細16歲

香港海關表示，為加強打擊香港與澳門之間的跨境販毒活動，香港及澳門兩地海關於去年12月1日，至昨日（1月15日）進行代號「渦輪機II」的聯合行動。行動中，香港海關破獲15宗由香港前往澳門的出境毒品案件，檢獲約3.1公斤各類懷疑毒品，估計市值約為310萬元，並拘捕17人。被捕人士包括15名男子及兩名女子，年齡介乎16歲至47歲，檢獲的懷疑毒品則包括可卡因、氯胺酮及大麻。

海關表示，15宗案件中，三宗是在香港國際機場破獲，並拘捕一名由阿拉伯聯合酋長國、兩名由埃塞俄比亞到達香港，擬經海天客運碼頭前往澳門的男旅客。海關於其中一名旅客的兩個寄艙行李箱的框架內，檢獲約一公斤懷疑可卡因。另外兩宗則為懷疑體內藏毒案件。兩名旅客於醫院從體內排出共約1.69公斤懷疑可卡因。

至於餘下12宗案件，則分別於港澳碼頭、中國客運碼頭及港珠澳大橋等地點破獲，全部涉及較少量懷疑毒品，被捕人士均為由香港前往澳門的旅客。

香港海關表示，一向於各出境及入境通道堵截販毒活動，並再次提醒市民，不法份子經常於不明網站及社交平台上刊登招聘廣告，利誘市民販運毒品或其他受管制物品。市民務必提高警覺，切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送物件根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

海關相信行動有效打擊港澳之間的跨境販毒活動，將繼續與澳門海關進行聯合行動，遏止兩地販毒罪行。海關會繼續在各出入境管制站加強執法，打擊跨境販運毒品活動。市民可致電香港海關二十四小時熱線2545 6182或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。