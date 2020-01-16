兩款暖水袋接縫破裂可致燙傷　海關禁售

踏入冬季，市民都會使用暖水袋保暖。香港海關早前測試九款暖水袋，發現兩款接縫破裂，有燙傷風險，海關已向零售商發禁制通知書，禁止出售該款暖水袋。

海關表示，早前從市面零售商試購九款暖水袋，並根據歐洲相關標準作安全測試，結果發現其中兩款暖水袋的接縫出現破裂，有引致燙傷的潛在危險。海關人員已向有關零售商發出禁制通知書，禁止繼續出售相關暖水袋。案件仍在調查中。

切勿注入攝氏一百度沸水

海關建議，市民使用暖水袋產品時應注意安全，在每次使用產品前，應小心檢查，如發現接縫位置有破損跡象，須立即停止使用；當注水時應緊握暖水袋頸部並將其保持垂直，小心地將熱水慢慢注入，以免熱水溢出；切勿把攝氏一百度的沸水注入暖水袋；切勿把熱水裝注至暖水袋頸部，應預留適當空間；及切勿摺叠暖水袋。

海關稱一直致力保障消費者的權益，不時在市場巡查及抽取消費品樣本進行安全測試，以確保消費品達到合理的安全程度。根據《消費品安全條例》，任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合該條例的一般安全規定，否則即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款十萬元及監禁一年，而其後各次定罪則最高可被判罰款五十萬元及監禁兩年。