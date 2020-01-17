長青公路三車相撞釀五傷　多人一度被困　交通一度擠塞

長青公路發生三車相撞意外，五人受傷。周五（17日）清晨6時許，一輛Mini Cooper私家車、一輛的士、以及一輛豐田Hiace客貨車，沿長青隧道往屯門方向行駛。甫駛出隧道後不久，途經長青公路近青衣西北交匯處時，三車先後相撞。

意外後客貨車翻側，的士車身亦嚴重毀爛，多人一度被困車內，需由消防員救出。意外共造成三男兩女受傷，當中四人為的士司機及乘客，剩餘一人為客貨車司機，部分傷者躺於地上待救，隨後由救護員治理及送院，幸眾人全部清醒；私家車司機則未有受傷。

消息稱，意外懷疑涉及切線問題，上址四線行車，涉事私家車與的士首先相撞，事後私家車撞向路邊，而的士則停於路中；惟數分鐘後，尾隨一輛客貨車駛至，收掣不及猛撼路中的士，兩車橫亘第二及第三線。警方現正調查意外原因。

運輸署在上午7時13分宣布，因交通意外，長青公路往機場方向近金竹角的第1、2及3線仍然封閉；駕駛人士只可使用餘下行車線行車；現時上址交通擠塞。早上約8時半，肇事車輛已移離，車龍有待消散。

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意外後的士嚴重毀爛，消防則繼續在翻側客貨車救援。（劉定安攝）

涉事私家車撞向路邊。（黃偉民攝）

意外後的士嚴重毀爛，客貨車翻側。（黃偉民攝）

意外後的士嚴重毀爛，客貨車翻側。（黃偉民攝）