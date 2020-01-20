銅鑼灣「別天神」拉麵店員工疑監守自盜　遭日本籍熟客拍片揭發

涉事店舖為「別天神」銅鑼灣店。(陳永武攝)

凌晨2時許，警方接獲報案指，銅鑼灣告士打道277號地下一間麵店發生懷疑盜竊案。據報，上址東主發現其員工，懷疑偷取店內的現款，當場逮獲，於是報案。警方接報到場經初步調查後，拘捕一名男員工涉嫌「盜竊」。

消息稱，涉事店舖為日式拉麵店「別天神」。該店舖並不收取現金，而是要客人用八達通或其他電子支付程式，在自動售票機購票。負責人蕭永權解釋使用電子支付，使用自動售票機，除了避免煮麵員工接觸金錢外，亦有防盜之意，事發後心情受影響。

蕭永權表示，事發時一名日本朋友以手機拍下情況，他收到片段後趕至店舖詢問該職員，職員承認並未首次犯案，希望蕭不要報警。惟蕭認為不能縱容偷竊行為，「一日幾百（元），一個月咪上萬？」最後決定報警處理。他指店小，通常只得兩三名職員，安排該員工收舖是出於信任，加上他們人工比同行高，無法了解其偷竊原因。他表示店內設有閉路電視，但基於「疑人勿用，用人勿疑」，沒有時常查看，但事發後有多角度拍攝到涉事職員的行為。

據悉，昨日(19日)晚上有熟客向東主透露，近來晚上有員工竟向客人稱，毋須用售票機，而改用口頭落單及現金直接付款。東主聞言後立即翻查閉路電視，揭發一名員工，疑趁夜深將近打烊、店內只有該名員工獨自「睇檔」時落手。據知被捕員工年約50歲，在上址工作了大約一、兩年。有人近來以此方法，估計每日大約偷取數百元；而昨晚則涉款約500元至600元。然而何時開始作案，共涉款幾多，則仍有待查證。