【升旗取消】金紫荊廣場多處遭塗鴉　升旗禮暫停

灣仔金紫荊廣場多處被塗鴉刑毀。今（20日）早近8時，負責升旗禮的學警發現，金紫荊圓形雲石座及旗杆被塗鴉，遂通知上司。職員其後到場，以膠紙遮蓋塗鴉。警方在場調查，發現廣場內旗台、兩支旗桿及金紫荊銅雕台均被人塗鴉。



警方經初步調查，案件列刑事毀壞，交由灣仔警區刑事調查隊第六隊跟進。警方正追緝一名男子，案發時身穿黑色上衣及黑色長褲，暫未有人被捕。

據了解，金紫荊圓形雲石座、兩支旗杆及旗杆底座均被人塗鴉，一度被畫上符號、圖案及寫上「神曲」兩字，事後被人以白布遮蔽。



警方發言人指，由於灣仔金紫荊廣場的旗台需要進行維修工程，原定於今日上午8時舉行的升旗儀式將會暫停。

金紫荊廣場曾被掛黑旗 警列侮辱國旗及區旗跟進



去年8月4日，將軍澳及港島西分別有遊行及集會。其中港島西遊行遭警方反對，只剩下於卑路乍灣公園集會獲批不反對通知書。晚上約9時半，數十名示威者到達金紫荊廣場，用黑噴漆在金紫荊下方塗鴉，逗留約5分鐘後隨即離去。



去年7月1日，下午約1時47分，警方接獲金紫荊廣場保安報案指，有人移走廣場上一面國旗，並換上另一面旗幟，區旗位置亦曾被移動。警方將案件列作「侮辱國旗」及「侮辱區旗」處理，交由灣仔警區刑事調查隊接手跟進。翌日上午7時，警方宣佈灣仔金紫荊廣場的旗桿及旗台需要進行維修工程，原定於上午8時舉行的升旗儀式將會暫停。