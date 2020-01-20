太子「毛巾哥」駕貨Van違泊　與警口角被捕　僱主﹕已獲保釋送院

「搵食車」在繁忙鬧市並排停車（double parking）上落貨情況屢見不鮮，網上流傳片段顯示，昨日一名運送毛巾的司機在太子界限街涉違泊，多名防暴警員上前趕車，雙方爆發口角，司機不滿警員只驅趕他，警員反指司機阻塞交通，正當司機登車離開時，兩名防暴警員突然將他拉扯落車，將頭按壓地上拘捕。有光顧運送毛巾服務的髮型屋負責人表示，涉事男司機一向態度良好，坦言「大家都係送貨，快上快落，搵食啫」；而男司機的僱主就指，司機昨晚已獲准保釋送院，暫未知其傷勢，但無奈貨車已被勾走，需電召貨車送貨。

昨午12時許，一名身兼司機及毛巾送貨員的男子在太子界限街涉違泊，並排停車（double parking）在慢線送貨，期間有警車經過，多名防暴警員上前要求離開，司機指現場不少違泊車輛，「做乜淨係趕我一個走，你要抄咪抄（牌）囉！」

雙方在馬路上爭執，互相指罵，一名防暴警呼喝，「叫你走呀，阻住交通啦，你自己望下！」、「快啲開車，睇唔睇到個牌呀！」當司機登車準備離開時，兩名防暴警員合力將司機扯落車，用手壓住其頭部，將他按地制服，防暴警之後將司機拖埋一邊，司機連翻掙扎，防暴最終將他按在貨車車尾，並鎖上手扣帶上警車。

貨Van司機被捕連環圖：

髮型屋負責人：「快上快落，搵食啫」

據現場附近髮型屋負責人表示，事發時聽到店舖外有嘈音，起初未知何事，之後得知原來一直幫他運送毛巾的司機「毛巾哥」與警員因違泊問題爭執，其後更被帶上警車。負責人指「毛巾哥」一向態度良好，「見佢送毛巾嚟都送咗兩至三年，見面都會打招呼，會叫早晨，份人冇乜嘢」。負責人續指，今日不見「毛巾哥」送貨，反而由老闆親手運毛巾，未知「毛巾哥」情況，又稱現場雖然不時有車輛停泊，但自己都理解，「大家都係送貨，快上快落，搵食啫」。

司機僱主：已保釋養傷

涉事男司機僱主、洗衣店老闆就表示，警方昨日將員工拘捕帶署調查後，員工報稱不適送院，其後獲准保釋，惟暫時未能聯絡上對方，「佢今日都射咗波（請假），搵佢唔到住，睇片俾警察咁樣撻嚟地，實有傷啦，應該休息緊」。老闆又指，涉事貨車已被警方勾走檢驗，現時只能電召貨車協助送毛巾，未知何能才能取回「搵食車」。

涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕

警方回覆查詢表示，警方昨日（19日）中午約十二時巡經深水埗界限街41C號對開時，發現一輛輕型貨車懷疑違例停泊，遂上前截查，惟該名四十三歲姓李男司機拒絕合作，涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕，被捕男子已獲准保釋候查，須於二月中旬向警方報到。案件交由深水埗警區刑事調查隊第一隊跟進。