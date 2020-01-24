屯門貴婦狗家中看風景跌出窗　掛晾衫架險墮15層　消防愛協救回

今午屯門置樂花園出現驚險一幕！一隻貴婦狗竟由16樓家中廁所窗口意外跌落下層晾衫架上，貴婦狗高空中搖搖欲墜，幸得消防及愛協人員及時趕到，將狗狗救回屋內。

屯門一隻貴婦狗由16樓單位跌落15樓晾衫架。（愛協提供照片）

愛協表示，今日（24日）下午1時，接獲消防處通知，指屯門置樂花園有狗隻掉出窗外，要求愛協提供協助。愛協人員於1時半趕抵現場，得悉現場有一隻啡色貴婦狗由16樓的家中窗口，意外跌落15樓的晾衫架上。消防人員原打算用繩子或雲梯拯救狗狗，但因擔心驚動狗狗而放棄。

由於晾衫架所屬的單位沒有人應門，因此愛協人員聯同消防員，先在晾衫架位置的對面單位設置安全網，再由消防員破門入屋。愛協人員之後用繩套着狗隻，而消防員則剪開窗花，愛協人員再把狗狗抱回屋內。經初步檢查，狗狗沒有大礙，已經即場交回主人照顧。

狗狗沒有大礙，已經即場交回主人照顧。（愛協提供相片）

愛協引述狗狗主人表示，狗狗平日喜歡透過廁所窗口看風景，或因而跌出窗花。愛協提醒主人要小心門窗，任何寵物都可能有機會因好奇而探頭出窗外，主人應該於窗戶或抽氣扇位置安裝窗網，開關門窗時亦要格外留神。消防處表示，今日中午12時53分接報有狗隻被困晾衫架，消防與愛協人員救出狗隻。狗隻沒有受傷，事件交給警方處理。警方表示，愛協人員經檢查後證實狗狗沒有大礙，已即場將狗狗返還主人，意外中無牽涉刑事成分。