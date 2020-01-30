《銀河守護隊》演員曾到訪　西灣河41載茶餐廳結業　街坊：好可惜

屹立41載的西灣河港式茶餐廳百好咖啡餅店，其悠久歷史及懷舊裝潢吸引不少食客及街坊，連漫威電影《銀河守護隊》「星爵」（Star Lord）演員基斯柏特（Chris Pratt），去年來港時亦曾到茶餐廳取景拍攝廣告，大嘆美食。惜正值新年，茶餐廳最近被發現無預警下結業，僅在落下的大閘張貼紅紙：「光榮結業，衷心感謝。」自小幫襯的街坊大嘆：「好可惜！」

西灣河百好咖啡餅店結業。（余睿菁攝）

稱「光榮結業」感謝街坊友好支持

百好咖啡餅店於西灣河深耕41年，原為本港碩果僅存的懷舊茶餐廳之一，亦是電影《大茶飯》及電視劇《瑪嘉烈與大衛》取景拍攝場地，去年《銀河守護隊》飾演「星爵」演員基斯柏特（Chris Pratt）來港期間，亦曾到茶餐廳取景拍攝廣告。最近有網民發現百好咖啡餅店落閘關舖，並在鐵閘上貼上紅紙說：「多謝街坊友好支持41載，光榮結業，衷心感謝。」

區內居民胡先生對百好咖啡餅店結業感到可惜。（余睿菁攝）

街坊：已很少見懷舊冰室

區內居民胡先生表示，「由細到大都見呢間餅店」，自小不時幫襯，對上一次是兩個月前，不知道它已結業，事前毫無先兆，感到很突然，現在已很少見懷舊冰室，對其結業感到「好可惜」、不捨。

一名居於太古城的日籍婦聽聞百好咖啡餅店早於過年前已結業，她很喜歡該店，因為價格便宜，早餐約30多元，而其歷史及懷舊氣氛亦深得其心，更指很多同鄉亦喜歡這裏，但由於太古城到餐廳的路程不短，故對上一次光顧已半年前，對於突然結業感可惜。