【武漢肺炎】莎莎賣口罩消息疑泄捱轟　職員：市民有無得買都排隊

武漢肺炎疫情蔓延，香港增至15個確診病例。健康無價，防疫口罩難求。農曆年過後各大小零售商每次出售口罩均吸引上千人排隊取籌，化妝品公司莎莎今日（3日）在社交網站發帖33間分店將有日本口罩供應，卻有網民留言莎莎出post前已大批市民排隊，分店營業時間前已派完籌，質疑消息泄露，亦有人表示每日都有人排隊碰運氣。記者到兩間分店視察，發現踏入官方營業時間人龍已經散去，籌已派光，剛到達的市民大為驚訝，有外傭更表示全家五口只剩6至7個口罩，感憂心忡忡。

記者到兩間分店視察，發現踏入官方營業時間人龍已經散去，籌已派光，剛到達的市民大為驚訝。（陳蕾蕾攝）

莎莎上午9時52分在facebook發帖指33間分店發售一款30個裝日本口罩，附上發售分店名單，大多上午10時半或11時正開始營業。但帖文公佈後不久，即有網民表示分店已經派籌完畢，批評莎莎安排失當。

沙田分店職員：（市民）唔知有無得賣都排隊

在沙田新城市廣場，約11時許莎莎分店已不見人龍，門口亦貼有口罩售罄字樣，不少客人「摸門釘」。職員表示10時開始派籌，當時隊伍已排到遠處服裝店位置，指昨日沒有口罩賣之下亦有人排隊：「我哋都唔知有冇得賣，啲人有冇都照排。」

馬先生表示，自己僅經過附近，剛才於沙田附近藥房購入多個口罩。他表示，自己尚有十多個口罩早前於診所取得，再以280元購入一盒正常為50元一盒的外科口罩，剛才則以30元一個買入韓國KF95，自己估計稍後將有爆發期，現時已戴備眼罩出街「呢啲(KF95)唔戴住，遲啲（爆發期）先用」，若香港不幸出現死亡病例時，「再升級就戴豬咀。」他表示現時盡量不到人多的地方，同時會盡量打包食物回家食完。

梁太表示，朋友於WhatsApp告知她莎莎有口罩售賣，因此到場查看，豈料11時半抵達門外已售完。她表示，現時一家四口僅剩100個口罩，昨日女兒則以二百多元購入約十多個N95。她表示現時「唔敢一人一用一個」、「要用廁紙墊住口罩用。」同時亦會周圍查看是否有口罩售賣。王先生表示自己10點半到場，當時已大排長龍，最後亦未能成功購入；而早兩日已曾到場撲口罩惟均無功而返。他表示家中僅剩十多個口罩，家裡有三名大人一個小朋友，若之後也沒有口罩便盡量「唔出街」，但仍要返工感到擔憂，「（始終）要出糧、要食飯！」

黃大仙女傭攜小女孩撲口罩

黃大仙北館外莎莎分店營業時間10時半門外已無人排隊，門口張貼口罩已售罄的通告，有不少人到場欲購買口罩惟「摸門釘」，有人直呼：「咁快賣曬？」職員表示，今早原本有人排隊，但一邊排隊一邊派籌，現時已賣完，今天不會再返貨，明日則未知會否返貨。

一名女傭帶同七歲女童到場買口罩，女傭表示今早十點得悉消息便到場，惟到場時已賣完，而家中僅剩六至七個口罩，全家五個人用，直言「好擔心」，又指差不多10時才宣布消息，到場已賣完感到匪夷所思。被問及會如何加強清潔，女童則表示：「會用洗手液或梘液洗手！」

葉女士表示近日到處撲口罩，均未能成功購入，今早於網上看見莎莎發佈的消息，於附近便馬上趕過來，半小時後到達已落空。她續指，自己早前已買入兩盒，家中有四個人，目前已將近耗盡，惟有「盡量唔出街」，又直言「買口罩仲難買過金器。」