【武漢肺炎】將軍澳醫務所現懷疑個案　救護員全副裝備將病人送院

新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續，今日下午，將軍澳天晉滙二期一個醫務所，懷疑有病人出現武漢肺炎症狀，多名身穿全副保護衣救護員到場，將病人送院檢驗。有區議員表示，商場已安排清潔員工徹底清潔消毒。翻查資料，一街之隔的將軍澳廣場上月底曾有一宗武漢肺炎確診個案。

全副裝備救護員將病人送院。（互聯網）

今日下午，將軍澳天晉滙二期（PopWalk 2）有多名身穿全副保護衣物的救護員到場，在商場一間醫務所帶走一名病人，送往聯合醫院，惹街坊憂慮是否有懷疑感染個案出現。

區議員：商場已消毒

西貢區議員黎煒棠在facebook上表示，今午有市民到PopWalk 2地下的卓健醫療中心求診，因不肯定是否感染武漢肺炎、流感或是其他傳染病，醫療中心目前已經把病人送院治理。為安全起見，送院時，救護人員都配以全副裝備把患者送院診治。黎稱已聯絡卓健醫療中心及PopWalk 2商場管理處跟進，商場已安排清潔員工徹底清潔消毒。

一街之隔的將軍澳廣場，上月29日曾出現一名確診個案，衞生防護中心曾表示，一名55歲男病人，上月10至16日曾到武漢，23日出現病徵，26日前往湛江求醫，留港期間曾入住將軍澳廣場2座。