葵涌廣場女店主遇劫　遭槍狀物指頭　鄰店：人少盜竊增

葵涌廣場發生劫案，賊人手持類似手槍物體及刀指嚇女店主，並用封箱膠紙將女店主手、腳綑綁及封住口部，然後搶去2.5萬元的人民幣及港幣逃去無蹤。警方接報到場調查，翻看閉路電視，女店主事後神情緊張，心情久未平復，與丈夫一同協助警方調查，案件由葵青重案組跟進。

女店主事發後神氣緊張，仍感到害怕。（王譯揚攝）

今日（7日）下午3時09分，葵富路7-11號葵涌廣場內，一名男子闖入一間賣鞋店，手持疑似手槍物體指嚇41歲姓蔡女店主，搶去一個內有1.8萬元元人民幣和5,000元港幣及一部手提電話的背包後逃去無蹤，女店主其後報警處理。警方接報到場，探員翻查附近店舖閉路電視進行調查。據悉，賊人所持的武器為槍狀物體。

女店主遭綁手綁腳

現場消息指，賊人疑為一名南亞裔男子，戴黑口罩及帽闖入葵涌廣場三樓一間賣鞋店，以槍狀物指向女店主頭部，再將刀指其腰部，將她推入店內貨倉，以封箱膠紙封住女店主頭部及口部，又將其手、腳綁住，其後劫去3萬元現金。涉事附近店舖職員指，賊人身型高大，事發前涉事女受害人曾到商場樓下的找換店，將人民幣兌現港幣，欲作交租的費用，懷疑賊人跟尾犯案。警方正通緝一名年約40至50歲男子，身高約1.7米，中等身材，案發時戴黑色口罩，身穿黑色外套、藍色長褲及攜有一個黑色背包。

警方取走涉事紙皮箱及膠紙，初步懷疑事發時女東主被綁手綁腳、以膠紙封口。女店主事後神情緊張，心情久未平復，感到很害怕，她與丈夫一同協助警方調查。

警方取走涉事紙皮箱，初步懷疑事發時女東主被綁手綁腳、以膠紙封口後，遭賊人塞入紙皮箱內。（王譯揚攝）

商場人流大減 店員擔心劫案頻生

而商場的保安稱，翻查閉路電視，發現疑人昨日已於涉事店舖門外徘徊，懷疑踩線。附近店舖職員王小姐稱，對於白天發生嚴重行劫事件感到害怕，她透露近日葵涌廣場人流大減，約是以前的一成人流，令商場變得很安靜，不時有人偷東西，惟今日有人手持武器行劫，令他們感到更擔心，警員調查時，有叮囑店員要小心、互相幫助，因近期多嚴重劫案發生。