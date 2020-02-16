警搗尖沙咀黑幫「毒吧」　拘16男女最細14歲　檢迷姦「Happy粉」

警方油尖反黑組第三隊接獲情報，指尖沙咀棉登大廈疑有三合會經營無牌酒場，今（16日）凌晨派員突擊搜查，發現上址除無牌賣酒吧外，場所亦會提供毒品於青少年。 警方在行動中搜出39包具有類似「迷姦水」作用的毒品「Happy粉」，共拘捕13男3女，年齡介乎14至30歲，當中包括4名場內負責人。各人分別涉及經謍賭博處所、在非法賭場內賭博、經謍無牌酒吧、販毒及未能出示身份證明文件等罪行被帶署扣留。

警方於無牌酒吧內發現一批毒品，當中包括「Happy粉」、氯胺酮及大麻草等，總值7.4萬元。（陳永武攝）

警方撃搜查涉案單位時，發現屋內有10人在賭魚蝦蟹，另有人在喝酒，當場檢獲麻雀、牌九等賭具，另有2.5萬元現金、300多罐啤酒和烈酒；現場搜出一批懷疑毒品，包括34克可卡因、36克俗稱「K仔」的氯胺酮、10枝大麻草、30包搖頭丸、39包的「Happy粉」及6粒俗稱「五仔」的懷疑硝甲西泮，總值約7.4萬元，相信除供予場內人士外，亦供給區內其他人。



據了解，「Happy粉」具有類似「迷姦水」的作用，狀似砂糖，有不法分子更會混入水果味，受害者不時不察就會喝下。消息指上址經營約1個月，負責人有黑社會背景，主要經朋友介紹才能光顧，更是區內的毒品分銷場所，供客人賭博和吸毒，更會招待未成年人士，荼毒青少年。