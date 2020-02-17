教師夫婦領養兩貓一死一傷　慘遭床夾斃　動物機構憂虐畜報警

一對報稱任職教師的夫婦，向動物機構領養兩貓，短短兩個月內一死一傷。香港拯救貓狗協會昨在網上發文，指教師夫婦領養兩貓「秋兒」及「Santa」，本月將秋兒退還協會，半臉腫起，尾巴脫毛，身有傷痕。對方解釋秋兒與其他貓不合，被追咬受傷。起初負責人未起疑，豈料一周後迎來噩耗，Santa慘被夾斃於床身及床褥之間。負責人認為死因可疑，故報警求助。 警方表示，該隻貓身上沒有表面傷痕，案件暫列作「動物屍體發現」，交由虐待動物調查專隊 - 秀茂坪警區刑事調查隊第一隊跟進。

Santa被卡了在床身及床褥之間，之後沒有呼吸。（香港拯救貓狗協會圖片）

香港拯救貓狗協會負責人Linda表示，夫婦於去年12月24日透過網上申請領養，他們報稱任職教師，剛搬入新入伙居屋不久，Linda感對方各方面不錯，也是教育界人士，相信他們有愛心，故將兩隻貓「秋兒」及「Santa」交予對方照顧。協會有跟進貓隻情況，後來夫婦曾提出退貓，最終在2月6日退回秋兒，當時秋兒半臉腫起，尾巴脫毛，亦有傷痕，對方稱秋兒與其他貓不合，被追咬受傷，Linda透過對方社交網站的照片，見到另一領養貓隻Santa狀況尚算可以，故相信對方的說辭。

直至2月13日，對方指Santa意外離世，被卡了在床身及床褥之間，之後沒有呼吸。Linda感難以置信，登門了解後，認為事件有可疑，即時致電999報案，惟到場警員指屬家居意外，最終不受理案件。

Linda表示，當天之後，始知道該夫婦亦有向其他貓義工領養，初步所知已有三貓死亡。她原希望會循刑事方向調查，惟警方指不受理案件，只好在網上公開事件，希望他們可早日交還其他領養貓隻。

警方表示，牛頭角警署於2月13日接獲一機構報案，指一對夫婦早前向其機構領養一隻貓，其後該隻貓死去，懷疑曾被人不恰當對待。警方接報到場，經初步調查後發現該隻貓身上沒有表面傷痕，案件暫列作「動物屍體發現」並交由虐待動物調查專隊 - 秀茂坪警區刑事調查隊第一隊跟進。