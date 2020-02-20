黑幫集團涉逾10宗械劫案　警拘14人　年紀最輕13歲「睇水仔」

本港在過去3個月內，於新界九龍發生至少10宗持械劫案，包括找換店、遊戲機中心及聯誼會等，賊人犯案時會戴上口罩或頭套，持刀威嚇事主，迫令交出現金和財物，損失金額逾200萬元。據知，警方鎖定一個與黑社會和勝和有關的犯罪集團，昨日採取收網行動，成功將集團瓦解，在全港拘捕14人，包括一名35歲集團主腦，被捕人中6人未成年，年僅最輕是一名13歲的「睇水仔」。

警方搗破一個犯罪集團，檢獲大量財物。（陳浩然攝）

新界北總區刑事總部總督察温景亨表示，警方昨日清晨採取代號「挽弓」的收網行動，在全港多區拘捕13男1女，包括1名主腦及2名骨幹成員，被捕人年齡介乎13至35歲，分別報稱學生、運輸工、貨車司機及無業，當中6人未滿18歲，年紀最輕13歲仔在案中負責「睇水」；14名被捕人中有8名男子已被起訴、4男1女仍然扣查，1名男子獲釋，須於3月中旬向警方報到，不排除有更多人被落案。

首腦物色獵物 操控行劫

新界北總區刑事總部高級督察黃詩斌表示，集團首腦為35歲男子，事前進行資料搜集，選擇獵物，觀察其習慣再決定時機落手；主腦旗下有2至3名骨幹，負責統籌及招募行動組成員，並安排武器、頭套、口罩及接應車輛等；而行動組小隊中，有一名小頭目，一般為較有經驗者，負責率領刀手及劫匪，同時會有「睇水仔」及車手同行。

新界北總區刑事總部高級督察黃詩斌指，集團首腦會利用骨幹成員操控小隊，四出犯案。（陳浩然攝）

以即時通訊軟件溝通

警方表示，集團會以即時通訊軟件溝通，傳達指令，首腦亦不會親自露面，以逃避追捕，相反，為搵快錢的黨羽則透過朋輩介紹加入，被利用作代罪羔羊。警方提醒，市民切勿因一時貪婪而誤入歧途，搶劫屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，搶劫罪一經定罪可判處終身監禁。市民任何時候均應小心保管個人財物，如發現可疑人士，應立即通知警方。