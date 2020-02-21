【721七個月．總覽】逾百人元朗靜坐曾堵路　防暴警截查區議員

去年7月21日元朗發生白衣人無差別襲擊群眾事件，示威者不滿警方執法不力，故每個月7月21日均會舉行示威活動，要求政府徹查事件。今日下午，網民發起起多區「和你lunch」後，並計劃晚上再於五區進行靜坐活動，包括元朗、銅鑼灣、杏花邨、馬鞍山及香港仔。其中，元朗站於下午5時起暫時關閉，列車不停元朗站。 晚上7時半，逾百人在YOHO Mall中庭靜坐，有人曾開香檳。警方其後於元朗一帶截查多名人士，包括三名當區區議員石景澄、李頌慈及李俊威，三人終獲放行。有人於元朗大馬路放置垃圾、廚餘及雜物作路障擋路。防暴警到場清走擋路垃圾及雜物。

【2318】有人於元朗大馬路放置垃圾、廚餘及雜物作路障擋路，有輕鐵司機自行下車移開路軌上的路障後將列車駛離。防暴警到場清走擋路垃圾及雜物。

【2306】警員早前於元朗谷亭街一帶截查多名人士，包括三名當區區議員石景澄、李頌慈及李俊威。三人其後獲放行。

【2301】有市民於又新街路邊打開香檳與在場人士分享飲用。

【2259】港鐵宣佈，由於天水圍區有公眾活動，輕鐵路線705、706、751及761P服務調整至12至20分鐘一班。請乘客為行程預留充裕時間。

【2200】防暴警員於Yoho Mall外多次截查黑衣人士，檢查身分證及隨身物品後放行。

【2152】元朗Yoho Mall內近百名示威人士於中庭位置高呼反修例口號。

【2040】多輛警車於元朗Yoho Mall外停泊，多隊防暴警員帶上圓盾、頭盔等防暴裝備於商場門外多處戒備。

【2037】數十名黑衣人於港鐵銅鑼灣站車站大堂向舉牌靜坐。

【2014】有人向在場人士派發港鐵單程車票，但遭在場人士拒絕。

【1952】有人於商場大堂打開香檳與在場人士分享，有人於現場奠酒。

【1950】逾百名黑衣人於元朗Yoho Mall內聚集靜坐。有人展示毋忘721字句。

港鐵表示，經詳細風險評估及與相關政府部門商討後，考慮到乘客、員工及鐵路運作安全，今（21日）下午5時起，西鐵綫服務將有所調整，包括元朗站將暫時關閉，列車不停元朗站；港鐵將提供免費接駁巴士，來往元朗站至朗屏站接載乘客。港鐵指，會繼續評估風險狀況，並會在有需要時臨時關閉個別車站或暫停個別路段的列車服務。