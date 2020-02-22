持續更新│鑽石公主號返港68歲男子確診　一文睇清駿洋邨送院個案

滯留日本橫濱的郵輪鑽石公主號上載有3,700名旅客，當中包括逾300名港人，船上數以百計旅客在當地確診新型冠狀病毒（武漢肺炎），包括最少數十名港人亦確診送院。香港政府派出包機到當地接載港人返港，但部份港人下船後自行離開，其後乘全日空（ANA）航班回港。 無論是否乘坐包機返港，所有抵港人士後會被送到火炭駿洋邨接受醫學觀察隔離14天，最早一批人士於本月20日早上抵港入住駿洋邨，翌日開始陸續有人出現病徵被送院檢測。

鑽石公主號返港人士在駿洋邨被送院時間表：



截至2月23日下午6時：送院總人數：8人 │ 確診人數：1人



第1宗個案﹕2月21日傍晚6時許，乘搭第一班包機回港的9歲男童發燒，由母親陪同下送往威爾斯親王醫院，初步檢測結果呈陰性

第2宗個案﹕2月22日上午11時許，乘搭包機抵港的68歲男子發燒，送往伊利沙伯醫院，送院翌日證實確診。其親友向《香港01》透露，男子是乘搭第一班包機抵港

第3宗個案﹕2月22日下午3時許，一名老翁自行登上救護車，送往伊利沙伯醫院接受檢查。

第4宗個案﹕2月23日下午12時許，救護車將一名男子送仁濟醫院檢查。現場消息指男子自行落樓，救護員身穿全套保護衣協助將其送院。

第5宗個案﹕2月23日下午4時許，一名女子被送往瑪嘉烈醫院。

第6宗個案﹕2月23日下午4時許，一名女子被送往伊利沙伯醫院，她自行步下救護車，戴有口罩。

第7宗個案﹕2月23日下午4時許，救護車將一名女子送往聯合醫院。

第8宗個案﹕2月23日下午5時許，再有一名女子被送往聯合醫院。